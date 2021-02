Większość krajów UE uratowała się przed drugą falą recesji. Nie ma wśród nich Polski

fot. Cineberg / Shutterstock

Końcówka roku przyniosła ponowny spadek aktywności gospodarczej w Unii Europejskiej. Mimo to zdecydowana większość krajów UE uratowała się przed drugą falą recesji. Niestety, nie ma wśród nich Polski.

W IV kwartale produkt krajowy brutto Unii Europejskiej spadł o 0,4% względem kwartału poprzedniego i okazał się o 4,8% niższy niż rok wcześniej – opublikował wstępne dane Eurostat. PKB strefy euro odnotował regres o 0,6% kdk i był o równe 5% niższy niż w IV kwartale 2019 roku.

Druga fala koronawirusowych lockdownów wprowadzona jesienią – i w znacznej mierze utrzymana w styczniu i lutym – doprowadziła do ponownego spadku aktywności gospodarczej. Po rekordowym załamaniu w II kwartale (gdy PKB strefy euro spadł o bezprecedensowe 11,7% kdk) i dynamicznym ożywieniu w kwartale trzecim (+12,4% kdk) odnotowaliśmy więc ponowny spadek PKB, który zapewne utrzyma się także w pierwszych trzech miesiącach 2021 roku.

Bankier.pl na podstawie danych Eurostatu.

Niemniej jednak całkiem pokaźna liczba unijnych gospodarek w IV kwartale odnotowała wyniki lepsze niż kwartał wcześniej. Tak w zasadzie to regres w PKB na poziomie strefy euro był wynikiem przede wszystkim nawrotu recesji we Francji (-1,3% kdk) oraz we Włoszech (-2,0% kdk) i w Austrii (aż -4,3% kdk). Pod kreską znalazła się także Polska (ze spadkiem PKB o 0,7% kdk w IV kwartale) oraz Holandia (-0,1% kdk). Wciąż nie znamy jednak danych dla siedmiu krajów UE, m.in. dla Grecji, Irlandii i Słowenii.

Jeśli jednak spojrzymy na to, na ile IV kwartał był gorszy od analogicznego kwartału roku poprzedniego, to Polska ze spadkiem PKB o 2,8% rdr nie wypada już tak źle. Wśród gospodarek Unii lepszy wynik odnotowały jedynie Litwa (-1,3% rdr), Łotwa i Rumunia (po -1,7%), Finlandia (-2,0%) oraz Słowacja (-2,7%). Na przeciwległym biegunie znalazły się gospodarki Hiszpanii (-9,1% rdr), Austrii (-7,8%), Włoch (-6,6%) oraz Francji i Czech (po -5%).

Na statystyki PKB warto też spojrzeć w szerszym horyzoncie czasowym, co pozwoli zniwelować wpływ przesunięć w popycie spowodowanym zamykaniem przez władze poszczególnych sektorów gospodarki. Według najnowszych prognoz Komisji Europejskiej Polska będzie jednym z zaledwie czterech krajów UE, które w tym roku odrobią zeszłoroczne straty w poziomie PKB.

