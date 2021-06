Większe zarobki w ochronie zdrowia. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o minimalnych wynagrodzeniach

Pensja minimalna w ochronie zdrowia. Sejm odrzucił poprawki Senatu do ustawy

Sejmowa większość nie poparła we wtorek zaproponowanych przez Senat poprawek do nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach w ochronie zdrowia. Współczynniki pracy rosną, nie kończymy rozmów o płacach, a senackie propozycje to obietnice bez pokrycia – mówił minister zdrowia Adam Niedzielski.