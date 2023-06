Większa kwota wolna od podatku. Tego chcą polskie rodziny

Choć 500+ pozwoliło PiS-owi wygrać wybory w 2015 roku, to bardziej niż waloryzacji świadczenia Polacy chcą czegoś innego. Zdaniem 65,7 proc. badanych podnoszenie kwoty wolnej od podatku jest najlepszym rozwiązaniem wspomagającym rodziny - wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”.

Na pytanie o to, jakie rozwiązanie wspomagające rodziny jest najlepsze, 65,7 proc. badanych odpowiedziało, że podnoszenie kwoty wolnej od podatku, zaś 61,5 proc., że ulga podatkowa na dzieci. Na trzecim miejscu (26,9 proc.) znalazł się waloryzowany program 500+, rozszerzony także na dzieci powyżej 18 lat do czasu zakończenia przez nie nauki, maksymalnie do 26 roku życia. 23 proc. badanych jako najlepsze rozwiązanie wskazało waloryzowany program 500+.

Rozpoczyna się nowy okres świadczeniowy w programie "Rodzina 500+" 1 czerwca rozpoczął się nowy okres świadczeniowy w programie "Rodzina 500+". Potrwa do 31 maja 2024 r. Jeśli wniosek o 500+ zostanie złożony w czerwcu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca.

22,5 proc. badanych wskazało, że podwyższone do 800 zł świadczenie 500+, które otrzymują rodziny na każde dziecko do 18. roku życia, powinno przysługiwać każdej rodzinie niezależnie od dochodów. 53,1 proc. opowiedziało się za tym, by takie świadczenie przysługiwało tylko rodzinom spełniającym określone kryterium dochodowe. Zdaniem 20,5 proc. świadczenie nie powinno przysługiwać nikomu, zaś 3,9 proc. nie ma w tej kwestii zdania.(PAP)

