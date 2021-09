Więcej wypadków przy pracy niż rok temu. Gdzie najbezpieczniej?

fot. Golubovy / / Shutterstock

O 13,1 proc. wzrosła liczba wypadków przy pracy w stosunku do ubiegłego roku – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego za pierwsze półrocze 2021 r. Niezmiennie najbezpieczniejsza jest branża IT, a najniebezpieczniejsze górnictwo.

W pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. wydarzyło się łącznie 27 200 wypadków przy pracy. To o 13,1 proc. więcej niż w tym samym okresie w 2020 r. Wówczas doszło do 24 040 wypadków. W konsekwencji wskaźnik wypadkowości, czyli liczba osób poszkodowanych na 1000 osób pracujących, wzrósł do poziomu 2,01. W 2020 r. wynosił on 1,77 i był niższy od tego z 2019 r.

Najniebezpieczniejszą branżą nadal pozostaje górnictwo i branża wydobywcza, w przypadku której wskaźnikiem wypadkowości wyniósł 6,41. Tuż za nią, podobnie jak w 2020 r., znalazło się gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (4,98) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (3,36).

Branżą z najniższym wskaźnikiem wypadkowości pozostało IT (0,30). Nieznacznie wyższy wskaźnik zanotowano w przypadku działalności finansowej i ubezpieczeniowej (0,45) oraz pozostałej działalności usługowej (0,53).

Wykres pokazujący wskaźnik wypadkowości w pierwszych półroczach w 2021 r. i 2020 r. (GUS)

Do zmiany doszło za to w zestawieniu województw. W pierwszym półroczu 2021 r. najwięcej wypadków wydarzyło się w województwach: podlaskim (2,93), śląskim (2,52) oraz opolskim (2,50), natomiast najmniej w województwach: mazowieckim (1,40), małopolskim (1,60) i podkarpackim (1,84).

W województwach z najmniejszym wskaźnikiem wypadkowości zanotowano jego wzrost. Przed rokiem na Mazowszu wyniósł on 1,11, w Małopolsce 1,21 a na Podkarpaciu 1,28.

Na niskie wskaźniki w pierwszej połowie 2020 r. mógł wpłynąć lockdown zamrażający część branż od marca do maja. Liczba wypadków w 2020 r. w stosunku do 2019 r. zmalała o prawie 30 proc.