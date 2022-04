Więcej pieniędzy na leczenie dzięki "Polskiemu ładowi". NFZ zwiększył budżet o ponad 9 mld zł

fot. Sławomir Stroński / / Bankier.pl

Dzięki prognozie wyższych wpływów środków ze składki zdrowotnej, która jest efektem Polskiego Ładu i dzięki osiągniętym wskaźnikom makroekonomicznym w 2021 roku, budżet NFZ zwiększył się o ponad 9 miliardów złotych. Środki zostaną w całości przeznaczone na świadczenia zdrowotne - poinformował NFZ.

To pierwsza w tym roku tzw. duża zmiana planu finansowego NFZ, uchwalonego w lipcu ubiegłego roku. "Na nowelizację planu zgodziły się kolejno Rada NFZ, sejmowe komisje finansów publicznych i zdrowia oraz ministrowie finansów i zdrowia" - podał w poniedziałek NFZ w komunikacie.

"Dzięki Polskiemu Ładowi do budżetu NFZ trafi ok. 7 miliardów złotych. Kolejne dwa miliardy to efekt osiągniętych w 2021 roku wskaźników makroekonomicznych, na których bazuje plan finansowy. W zdecydowanej większości środki te przeznaczymy na koszty świadczeń opieki zdrowotnej" – podkreśla prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak.

Zobacz także Wątpliwości w podatkach? Wypróbuj konto firmowe z księgowym w ING

Jak poinformował Fundusz, wpływy do budżetu NFZ, po zmianie planu finansowego, wzrosły łącznie o ponad 9,1 mld zł. Najwięcej tych środków otrzymają szpitale (ponad 5 mld zł) i ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ponad 2 mld zł), co jest związane m.in. ze zwiększeniem dostępu do gabinetów lekarzy specjalistów.

Nakłady na świadczenia medyczne wzrosną łącznie o blisko 13 procent w stosunku do pierwotnego planu. Środki trafią do oddziałów wojewódzkich NFZ i zostaną podzielone zgodnie z obowiązującym algorytmem.

Zgodnie ze szczegółowymi wyliczeniami NFZ dodatkowe środki zostaną przeznaczone na: podstawową opiekę zdrowotną (zwiększenie o 436,6 mln zł), ambulatoryjną opiekę specjalistyczną (zwiększenie o 2,08 mld zł), leczenie szpitalne (zwiększenie o 5,18 mld zł), opiekę psychiatryczną i leczenie uzależnień (zwiększenie o 337,81 mln zł), rehabilitację leczniczą (zwiększenie o 547,48 mln zł), świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej (zwiększenie o 114,19 mln zł), opiekę paliatywną i hospicyjną (zwiększenie o 84,18 mln zł), leczenie stomatologiczne (zwiększenie o 54,41 mln zł), pomoc doraźną i transport sanitarny (zwiększenie o 6,5 mln zł), koszty profilaktycznych programów zdrowotnych finansowanych ze środków własnych Funduszu (zwiększenie o 5 mln zł), świadczenia opieki zdrowotnej kontraktowane odrębnie (zwiększenie o 122,97 mln zł), zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz ich naprawa (zwiększenie o 88,6 mln zł), koszty świadczeń opieki zdrowotnej z lat ubiegłych (zwiększenie o 38,58 mln zł).

Autorka: Agata Zbieg