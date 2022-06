Więcej osób na świecie ma dostęp do smartfonów niż do łazienki. Dane Banku Światowego

fot. jeep2499 / / Shutterstock

W wielu krajach Trzeciego Świata tani smartfon z dostępem do internetu nie jest luksusem. Sytuacja dotycząca toalet wygląda inaczej. Przyglądamy się tej kwestii, na którą zwraca uwagę Bank Światowy.

Takie instytucje jak chociażby Bank Światowy, WHO i ONZ od dłuższego czasu akcentują problem związany ze złymi warunkami sanitarnymi w krajach słabo rozwiniętych gospodarczo. Wspomniane państwa dość szybko się cyfryzują, co sprawia, że widoczne jest dość zaskakujące zjawisko. Mowa o bardzo dużej różnicy popularności telefonów komórkowych i smartfonów względem toalet. W niektórych ubogich krajach na jedną osobę przypada już ponad jeden telefon komórkowy, ale dostęp do infrastruktury sanitarnej ma jedynie co czwarty lub co trzeci mieszkaniec. Eksperci portalu RynekPierwotny.pl dokładniej przyjrzeli się temu zjawisku. Zwrócił na nie uwagę Bank Światowy, wskazując jako przykład nierównomiernego rozwoju infrastruktury w Trzecim Świecie.

W minionej dekadzie popularność telefonów rosła szybciej

O globalnych trendach związanych z popularnością telefonów komórkowych i urządzeń sanitarnych wiele mówi poniższy wykres. Został on przygotowany na podstawie danych Banku Światowego oraz Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Wspomniane informacje potwierdzają, że w minionej dekadzie wzrost popularności telefonów komórkowych był dużo szybszy niż analogiczna zmiana dotycząca podstawowych urządzeń sanitarnych. W 2009 roku około dwie trzecie ludności globu miały dostęp co najmniej do podstawowej infrastruktury sanitarnej. W tym samym czasie na 100 mieszkańców kuli ziemskiej przypadało 67 aktywnych numerów telefonii komórkowej.

RynekPierwotny.pl

Przez kolejne 11 lat wynik dotyczący warunków sanitarnych wzrósł do poziomu 78%, co można uznać za pewien sukces. Jednakże światowa liczba abonentów telefonii komórkowej rosła o wiele szybciej pomimo nakładów potrzebnych do rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej. Według danych Banku Światowego w 2020 r. na 100 mieszkańców globu przypadało statystycznie już 106 numerów telefonii komórkowej. Różnica tempa zmian dotyczących warunków sanitarnych oraz popularności komórek, a także Internetu jest podawana jako przykład nierównomiernego rozwoju krajów Trzeciego Świata.

Poradnik 10 sprawdzonych sposobów, jak polepszyć zdolność kredytową Pobierz poradnik bezpłatnie lub kup za 10 zł.

Masz pytanie? Napisz na [email protected] Kup Darmowy zapis Wyślij Imię Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwisko Pole wypełnione niepoprawnie! Jeśli chcesz fakturę, to wypełnij dalszą część formularza: NIP (bez myślników) Pole wypełnione niepoprawnie! Nazwa firmy Pole wypełnione niepoprawnie! Ulica, numer budynku/lokalu Pole wypełnione niepoprawnie! Kod pocztowy Podaj kod w formacie xx-xxx! Miasto Pole wypełnione niepoprawnie! Wyślij

W Afryce latryna bywa mniej popularna niż komórka

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl postanowili sprawdzić, gdzie na świecie różnica popularności telefonów komórkowych i podstawowych urządzeń sanitarnych jest największa. Wyniki takiej analizy przedstawia poniższa tabela. W kontekście analizowanych informacji Banku Światowego i WHO warto podkreślić, że podstawowe urządzenia sanitarne mają bardzo prosty charakter. Światowa Organizacja Zdrowia uznaje, że nawet zwykła ziemna latryna mieści się w definicji podstawowego urządzenia sanitarnego, o ile jest wykorzystywana przez jedno gospodarstwo domowe. Zgodnie z definicją WHO dostęp do co najmniej podstawowej infrastruktury sanitarnej posiada np. 89% mieszkańców Rosji oraz 100% mieszkańców Polski.

RynekPierwotny.pl

Jak nietrudno zauważyć, przygotowane zestawienie zawiera tylko państwa afrykańskie. W żadnym kraju z powyższej tabeli udział osób posiadających dostęp do co najmniej podstawowej infrastruktury sanitarnej nie przekroczył 50% w 2020 roku. Równocześnie na 100 mieszkańców analizowanych państw przypada już przynajmniej 79 numerów telefonii komórkowej. Sugestywny jest chociażby przykład Beninu, gdzie statystycznie już niemal każdy mieszkaniec korzysta z telefonii komórkowej, ale dostęp do podstawowej infrastruktury sanitarnej ma mniej niż jedna piąta osób. Prawdziwym outsiderem jest jednak Etiopia z dostępem do podstawowych urządzeń sanitarnych na poziomie 9% i tylko 39 numerami komórkowymi w przeliczeniu na 100 osób.

GUS: Milion mieszkań w Polsce bez toalety i łazienki Wciąż aż 900 tys. polskich mieszkań nie ma dostępu do toalety, a 1,2 mln do łazienki – wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego za 2020 r. Skracają się za to kolejki po mieszkania komunalne. Ich użytkownicy w 2020 r. mogli liczyć także na wyższe dopłaty do czynszów.

Andrzej Prajsnar