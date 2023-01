Więcej nowych ogłoszeń o pracę. Popyt na niektórych specjalistów wzrósł aż o 76 proc.

O 5 proc. więcej nowych ogłoszeń o pracę opublikowali w internecie polscy pracodawcy w grudniu 2022 r. Według badania Element i Grant Thornton było ich blisko 247,5 tys. W ciągu roku najbardziej wzrósł popyt na księgowych i analityków finansowych - aż o 76 proc.

Grudniowy wzrost liczby nowych ogłoszeń o pracę jest pierwszym od kwietnia 2022 r. – wynika z badania „Oferty pracy w Polsce” przeprowadzonego przez Element i Grant Thornton. Przez poprzednie siedem miesięcy było ich mniej od 3 do 8 proc. rok do roku.

Zaskakujący dobry wynik

– Dane z naszego badania po raz kolejny zaskakują optymistycznie – twierdzi Monika Smulewicz z Grant Thornton. – Mimo silnego wzrostu kosztów funkcjonowania firm oraz wyraźnego poczucia niepewności sytuacji ekonomicznej nie było widać w ostatnich miesiącach 2022 roku żadnego tąpnięcia w liczbie nowych ofert pracy, a w grudniu wręcz odnotowaliśmy lekki wzrost. Nawet jeśli dodatnia dynamika nie utrzyma się długo i powrócą wkrótce lekkie spadki, rzędu kilku procent rok do roku, będzie to nadal zaskakująco dobry wynik – taki scenariusz na pewno bralibyśmy w ciemno rok czy pół roku temu, kiedy wybuchała wojna w Ukrainie, a inflacja z miesiąca na miesiąc rosła. Dlatego jestem dobrej myśli odnośnie przyszłości i mam nadzieję, że polscy pracodawcy ponownie okażą się odporni na różnego rodzaju zawirowania i kryzysy, jak miało to już miejsce kilka razy w ostatnich latach i dekadach – dodaje.

Badanie „Oferty pracy w Polsce” monitoruje aktualne trendy w obszarze zatrudnienia w polskiej gospodarce. Pokazuje, jak w poszczególnych miesiącach kształtuje się popyt na pracę oraz ile nowych ofert pojawia się na 50 największych portalach rekrutacyjnych w Polsce w danym okresie. Jak wynika z badania Element i Grant Thornton, w grudniu 2022 roku pracodawcy opublikowali tam około 247,5 tys. nowych ogłoszeń o pracę. To wzrost o 5 proc. w stosunku do grudnia 2021 roku, kiedy to pojawiło się 236,2 tys. ofert pracy. To pierwsza dodatnia dynamika od kwietnia 2022 roku.

Księgowi i analitycy medyczni nie mogą narzekać

Tak jak w poprzednich miesiącach, również w grudniu największy wzrost liczby ofert pracy zanotowano w finansach – popyt na księgowych i analityków finansowych wzrósł przez rok aż o 76 proc. Wyższa była również liczba ogłoszeń wśród zawodów związanych z branżą IT (wzrost o 28 proc.). Wśród zawodów w branży HR oraz w branży medycznej zanotowano wzrost o 4 proc. w stosunku do zeszłego roku. Za to w przypadku zawodów fizycznych już od kilku miesięcy notujemy bardzo duże spadki (-33 proc. w grudniu).

System rekrutacyjny Element monitoruje najpopularniejsze portale, takie jak OLX, Pracuj.pl, Praca.pl czy Infopraca.pl, a także portal Linkedin.