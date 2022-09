Więcej miału węglowego z PGG. Będą dodatkowe sesje zakupowe w e-sklepie

fot. KWS / / Bankier.pl

Polska Grupa Górnicza (PGG) uruchomi w swoim sklepie internetowym nowe, dodatkowe sesje zakupowe - w poniedziałki, środy i piątki od godz. 16. Oferowane będą wtedy wyłącznie miały węglowe - nie tylko luzem, ale też w jednotonowych opakowaniach typu big-bag.

„Sprzedaż miałów jest dopełnieniem i rozszerzeniem oferty e-sklepu pod względem towarowym, jak i organizacyjnym w warunkach wyjątkowego kryzysu i deficytu paliw” - zaznacza PGG w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej.

„Aby nie blokować niepotrzebnie ruchu klientów kupujących przez internet typowe sortymenty węgla we wtorki i czwartki, odrębne sesje zakupowe stworzono dla tych gospodarstw domowych, które mają techniczną możliwość spalania miałów i chcą się zaopatrzyć w ten sortyment węgla opałowego” - wyjaśnili przedstawiciele spółki. Ich zdaniem PGG oferuje "wyselekcjonowane miały węglowe, które nadają się do zużycia jako opał dla gospodarstw domowych".

Miały węglowe w poniedziałki, środy i piątki będzie można kupić wyłącznie z opcją dostawy do składów kwalifikowanych dostawców węgla, które przewożą surowiec kupiony przez klientów w sklepie internetowym do składów zlokalizowanych w rejonie miejsca zamieszkania nabywców i wydają go finalnym odbiorcom. Ułatwia to klientom odbiór zamówionego towaru bez konieczności samodzielnego organizowania transportu węgla ze śląskich kopalń.(PAP)

