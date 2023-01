Więcej firm będzie zwalniać niż zatrudniać. W tych branżach czeka praca

Przed rynkiem pracy w Polsce w najbliższych trzech miesiącach niełatwy czas. Więcej pracodawców będzie chciało zwalniać niż zatrudniać - tak wynika z najnowszego raportu „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia”. Prognoza netto zatrudnienia wynosi -2 proc., o 25 pkt. proc. mniej rdr.

fot. Paul Craft / / Shutterstock

Prognoza netto zatrudnienia to wyrażona w procentach różnica pomiędzy odsetkiem firm planujących zwiększać zatrudnienie a odsetkiem pracodawców planujących redukcję etatów.

Z badania Manpower wynika, że w I kwartale 2023 roku 24 proc. polskich pracodawców chce poszukiwać nowych rąk do pracy, a redukcję stanowisk deklaruje 25 proc. firm. "W praktyce oznacza to, że możemy spodziewać się większej liczby zwolnień" - napisano w komentarzu.

– Patrząc na prognozy zatrudnienia polskich pracodawców deklarowane przez nich w grudniu, wróciliśmy do nastrojów notowanych w trzecim kwartale 2020 roku, czyli wtedy, gdy najbardziej odczuwaliśmy wpływ obostrzeń pandemicznych na rynek pracy. Podobnie negatywne nastroje obserwowaliśmy w 2013 roku w trakcie kryzysu gospodarczego w Polsce. Możemy zatem powiedzieć, że sytuacja na rynku pracy w Polsce uległa pogorszeniu, ale jednocześnie wciąż mamy do czynienia z dużym niedoborem talentów w wielu obszarach. To sprawia, że firmy wciąż będą zabiegać o wykwalifikowanych specjalistów, jednak nie spodziewałbym się w najbliższym czasie znacznego wzrostu zatrudnienia – mówi Tomasz Walenczak, dyrektor generalny ManpowerGroup w Polsce

Które branże będą zatrudnać, a które zwalniać?

Największe zapotrzebowanie na kandydatów zgłaszają przedsiębiorcy z sektora usług komunikacyjnych (+33 proc.) oraz energetyki i usług komunalnych (+14 proc.). W transporcie, logistyce i motoryzacji, a także IT prognoza netto zatrudnienia to +3%, co oznacza niewielki wzrost zatrudnienia.

Z badania wynika, że w obrębie analizowanych obszarów, redukcji etatów można spodziewać się wśród przedstawicieli branży nauk przyrodniczych i opieki zdrowotnej. Zwolnienia planują również przedstawiciele przemysłu i surowców oraz finansów i nieruchomości.

"Od stycznia do marca tego roku musimy liczyć się z ochłodzeniem nastrojów rekrutacyjnych niemal we wszystkich branżach" - napisano.

W tych rejonach Polski o pracę będzie łatwiej

Z raportu wynika, że najwięcej nowych pracowników chcą pozyskiwać firmy w regionie południowo-zachodnim (+14%). Mniej korzystnych perspektyw dla kandydatów należy natomiast oczekiwać na północy (+6). Są to jednak wciąż dodatnie prognozy zatrudnienia, co oznacza, że przedsiębiorcy planują zwiększenie rekrutacji, a osoby chcące zmienić zatrudnienie mogą liczyć na oferty.

Firmy zlokalizowane w obszarze północnego-zachodu (+1) deklarują bardzo niewielki wzrost zatrudnienia, będący zapowiedzią stagnacji na lokalnym rynku. Zwolnienia planują pracodawcy w regionie południowym (-4%), wschodnim (-6%) i centralnym (-6%).

Polska w ogonie regionu EMEA

Jak podano w raporcie, nasz rynek pracy odnotowuje jedną z najniższych prognoz zatrudnienia (-2%) na I kwartał 2023 roku w całym regionie Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Niższy wskaźnik zadeklarowali jedynie pracodawcy z Węgier, przewidując prognozę -8%.

Wśród państw regionu EMEA najwięcej ofert pracy mogą spodziewać się kandydaci z Austrii (+29%), Turcji (+29%) i Izraela (+28%). W porównaniu z I kwartałem 2022 roku niemal wszystkie kraje Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki odnotowały spadek prognozy netto zatrudnienia, z wyjątkiem Turcji, która zadeklarowała wzrost wskaźnika o 1 punkt procentowy, oraz Francji z identyczną prognozą rok do roku.

DU