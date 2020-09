Więcej Polaków popełnia samobójstwo, niż ginie na drogach

fot. Zachary Debottis / Pexels

Więcej Polaków zginęło z własnej ręki niż w wypadkach drogowych – wynika z danych Eurostatu i Policji. Pod względem liczby samobójstw na 100 000 mieszkańców Polska znalazła się powyżej średniej dla Unii Europejskiej.

W 2017 roku (to najnowsze dostępne dane) w Polsce odebrało sobie życie ponad 4,5 tysiąca osób. To co prawda mniej niż w latach poprzednich (4,7 tys. w 2016 i blisko 5,5 tys. w 2015), ale wciąż wyraźnie więcej, niż ginie na polskich drogach (2,8 tys. w 2017 r. według danych Policji).

Dane za 2016 r. / Eurostat.

Jednakże pod względem liczby samobójstw przypadających na sto tysięcy mieszkańców Polsce na szczęście daleko jest do europejskiej czołówki. Największe nasilenie samobójstw odnotowano na Litwie (28,27 na 100 000 mieszkańców), Łotwie (18,56) oraz w Słowenii (18,09) i na Węgrzech (18).

Najmniejszą liczbę samobójczych śmierci w przeliczeniu na sto tysięcy mieszkańców zaraportowano na południu: na Cyprze (3,9), w Grecji (4,3), na Malcie (5,3) oraz we Włoszech (5,9).

Jak zaznacza Eurostat, 77% udanych prób samobójczych było udziałem mężczyzn. W 2016 roku łącznia liczba samobójstw w UE wyniosła 48,7 tys., co stanowiło 1% wszystkich zgonów w tym roku.

KK