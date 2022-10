Widać światełko w inflacyjnym tunelu. "Spadać będziemy z wysokiego konia"

fot. Pixabay / / Pexels

Dobra wiadomość jest taka, że we wrześniu ceny producentów niespodziewanie rosły nieco wolniej niż w sierpniu. Zła, że inflacja PPI pozostawała zdecydowanie wyższa niż inflacja konsumencka. A to oznacza, że wskaźnik CPI ma jeszcze przestrzeń do wzrostów.

We wrześniu ceny produkcji sprzedanej przemysłu były aż o 24,6% wyższe niż przed rokiem - podał GUS. Tymczasem konsensus analityków zakładał, że dynamika utrzymała się na poziomie z sierpnia wynoszącym 25,5%. Radość może być jednak przedwczesna, ponieważ statystycy mogą dane zrewidować. Tak stało się przed miesiącem, gdy lipcowa inflacja PPI została zaktualizowana do 25,5% z szacowanych wcześniej 24,9%.

Ceny producentów nadal rosną zdecydowanie szybciej niż ceny konsumpcyjne. W minionym miesiącu inflacja CPI wyniosła 17,2%.

Bankier.pl

"Istnieje statystyczna zależność pomiędzy inflacją producencką (PPI) a konsumencką (CPI). Ekonometria podpowiada, że PPI wyprzedza CPI o 1-2 kwartały. Dla przykładu początek rosnącego trendu inflacji CPI w I połowie 2021 r. PPI wyprzedził o ok. 6 miesięcy" - zauważają analitycy Banku Pekao.

Zobacz także Sprawdź elastyczne oszczędzanie nawet na 7% przez 6 miesięcy

"Z kolei płaskowyż inflacji PPI rozpoczął się w czerwcu. Przekładając w uproszczeniu (nie biorąc pod uwagę efektu dochodowego wprowadzenia Tarczy) powyższą zależność, szczyt inflacji CPI powinniśmy zobaczyć w grudniu..." - piszą. "I według naszych prognoz zobaczylibyśmy, gdyby nie wprowadzenie Tarczy Antyinflacyjnej i idące za nią efekty bazy statystycznej. Z tego powodu będziemy mieli szczyt inflacji CPI trochę później, w lutym, przekraczający solidnie 20% r/r" - puentują.

"Niższe tempo wzrostu cen produkcji sprzedanej przemysłu we wrześniu budzi nadzieję, że w przypadku cen towarów na horyzoncie pojawia się punkt przegięcia, jeśli chodzi o roczną dynamikę inflacji. Spadać będziemy jednak z wysokiego konia" - piszą na Twitterze analitycy BNP Paribas Bank Polska.

"Spadkowi hurtowych cen paliw i nieco mniejszej presji na wzrost cen w przetwórstwie we wrześniu towarzyszył spadek cen energii (-3,4%r/r). Chociaż lokalny szczyt inflacji PPI jest prawdopodobnie za nami, to nie można wykluczyć kolejnej fali efektów drugiej rundy wskutek przerzucania rosnących cen energii na finalne ceny innych towarów" - komentują ekonomiści ING.

We wrześniu ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe niż przed rokiem we wszystkich sekcjach przemysłu.

"Największy wzrost cen odnotowano w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę - o 71,0%. W sekcji górnictwo i wydobywanie ceny wzrosły o 37,8%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 74,7%, a w górnictwie rud metali - o 4,3%. W sekcji przetwórstwo przemysłowe ceny podwyższono o 19,5%, w tym najbardziej produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 62,7%)" - podaje GUS.

"Wyższe niż przed rokiem były również ceny produkcji, m.in.: chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 37,5%), artykułów spożywczych (o 29,0%), papieru i wyrobów z papieru (o 22,8%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (o 20,5%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny (o 18,8%), napojów (o 14,5%), metali (o 13,9%), wyrobów tytoniowych (o 13,2%), urządzeń elektrycznych (o 12,0%), wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (o 11,7%), mebli (o 11,4%), wyrobów z metali (o 10,1%), skór i wyrobów skórzanych (o 8,0%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 7,9%), pozostałego sprzętu transportowego (o 7,5%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 7,3%), maszyn i urządzeń (o 6,9%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 5,0%), wyrobów farmaceutycznych (o 4,5%), odzieży (o 2,4%), a także wyrobów tekstylnych (o 2,3%). W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja w skali roku ceny wzrosły o 5,3%" - dodają statystycy.

W porównaniu do sierpnia ceny producentów wzrosły o 0,2% - szacuje GUS. "Największy wzrost cen zanotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie - o 4,6%, w tym w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) – o 8,7%" - głosi komunikat.

"Ceny w sekcji przetwórstwo przemysłowe wzrosły o 0,4%, przy różnokierunkowych zmianach cen w poszczególnych działach tej sekcji. Największy wzrost cen odnotowano w produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych (o 1,8%). Podniesiono również ceny produkcji m.in.: wyrobów farmaceutycznych (o 1,4%), artykułów spożywczych (o 1,3%), papieru i wyrobów z papieru (o 0,8%), urządzeń elektrycznych (o 0,7%), wyrobów z drewna, korka, słomy i wikliny oraz wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (po 0,6%), poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji, jak również pozostałego sprzętu transportowego (po 0,5%), odzieży, a także komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (po 0,4%). Wzrosły także ceny wyrobów tekstylnych oraz wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz mebli (po 0,3%), jak też napojów i wyrobów z metali (po 0,2%)" - podaje GUS.

Niższe natomiast niż w sierpniu były m.in. ceny produkcji: "wyrobów tytoniowych (o 0,1%), skór i wyrobów skórzanych (o 0,2%), metali oraz maszyn i urządzeń (po 0,3%). Najbardziej spadły ceny produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 1,5%)" - dodają statystycy.

"W sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja ceny podwyższono o 0,3%. Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę spadły o 3,7%" - wylicza GUS.

Maciej Kalwasiński