Wiceszefowa MS: Prawo jest jasne. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik przestali być posłami

W najkrótszym możliwym czasie Prokurator Generalny wyda stanowisko ws. M. Kamińskiego i M. Wąsika i skieruje, wraz z aktami, do prezydenta. To raczej tygodnie, niż miesiące - powiedziała w czwartek wiceminister sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz pytana o etap procedury ułaskawieniowej.

fot. Zbyszek Kaczmarek / / FORUM

20 grudnia 2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie skazał prawomocnie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika na dwa lata pozbawienia wolności za nadużycia władzy w związku z tzw. aferą gruntową. W zeszły wtorek policja zatrzymała obu polityków PiS, później zostali oni osadzeni w zakładach karnych.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w ubiegły czwartek o wszczęciu na podstawie Kpk postępowania ułaskawieniowego wobec Kamińskiego i Wąsika na prośbę ich żon. Zwrócił się też do prokuratora generalnego, aby zawiesił wykonywanie kary i zwolnił ich z aresztu na czas postępowania ułaskawieniowego.

"Prawo jest jasne. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik przestali być posłami w dniu wydania prawomocnego wyroku, 20 grudnia 2023 r." - powiedziała w czwartek w TVN24 wiceminister sprawiedliwości Zuzanna Rudzińska-Bluszcz.

Zapytana, na jakim etapie jest procedura ułaskawieniowa, wiceszefowa MS przekazała, że na biurku Prokuratora Generalnego, ministra sprawiedliwości Adama Bodnara leży kilkadziesiąt tomów akt, w tym kilkanaście tomów akt niejawnych ws. karnej. "Prokurator Generalny analizuje te akta, żeby wydać stanowisko i skierować je, wraz z aktami, do pana prezydenta" - dodała.

"Zdajemy sobie sprawę w ministerstwie, jak pilna jest to kwestia" - odpowiedziała Rudzińska-Bluszcz na uwagę dziennikarza, że zapoznanie się z tak obszernym materiałem "nie zajmie tygodnia". "Oczywiście, nie całość akt wymaga przeczytania od deski do deski. W najkrótszym możliwym czasie to stanowisko zostanie wydane i dołączone, i wraz z aktami przekazane do pana prezydenta" - zaznaczyła.

Dopytywana o możliwy termin, odpowiedziała, że "jest to w kompetencjach Prokuratora Generalnego" i nie jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie. "Myślę, że to będzie najszybciej jak to będzie możliwe, raczej w tygodniach, niż w miesiącach".

Wiceminister odniosła się też do informacji o wszczęciu przez MS procedury odwołania ze stanowiska prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie sędziego Piotra Schaba.

"Dobro wymiaru sprawiedliwości wymaga, żeby (procedura) zakończyła się odwołaniem" - powiedziała wiceszefowa MS. Dodała, że "przekraczał swoją władzę, zarówno jako rzecznik dyscyplinarny, jak i jako prezes SA w Warszawie". "Poza tym, w naszej ocenie, zgodnie z prawem Unii Europejskiej, nie należy łączyć wysokiej funkcji administracyjnej w sądzie z funkcja rzecznika dyscyplinarnego" - powiedziała.

W czwartek resort poinformował, że MS wszczęło procedurę odwołania ze stanowiska prezesa SA w Warszawie sędziego Piotra Schaba. Jednocześnie sędzia Schab został zawieszony w pełnieniu czynności. "Biorąc pod uwagę, że sędzia Piotr Schab wielokrotnie nadużył władzy – zarówno pełniąc funkcje administracyjne w wymiarze sprawiedliwości, jak i funkcję rzecznika dyscyplinarnego, minister sprawiedliwości uznał, że dalsze pełnienie przez niego obu tych funkcji bezpośrednio zagraża dobru wymiaru sprawiedliwości zarówno jako generator efektu mrożącego wobec sędziów, jak i wobec realnej możliwości stosowania wobec nich tzw. miękkich środków represji o charakterze administracyjnym" - uzasadniono w komunikacie MS.

Sędzia Schab od czerwca 2018 r. pełni funkcję rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych. Z kolei od maja 2020 r. jest sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie, w którym wcześniej orzekał na podstawie delegacji. Prezesem SA został w 2022 roku. (PAP)

Autorka: Paulina Kurek

pak/ par/