Wiceszefowa KE: projekt nowelizacji ustawy o SN wypełni "kamień milowy" dotyczący sądownictwa

Trybunał Konstytucyjny "przegina". Premier składa wniosek dot. ustawy o organizacji pracy TK Po tych kilku miesiącach klinczu w Trybunale Konstytucyjnym doszliśmy w KPRM do wniosku, że warto złożyć do TK wniosek dot. ustawy o organizacji pracy tegoż Trybunału; chodzi o zapisy dotyczące tzw. pełnego składu - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Rzecznik rządu Piotr Müller przekazał, że wniosek trafił już do TK.