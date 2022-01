Wiceszef ZBP o frankowcach: większość nie jest zainteresowana ugodami

fot. Bartlomiej Kudowicz / / FORUM

Liczymy, że większość klientów przeanalizuje pozytywnie propozycje ugodowe – mówi w czwartkowej "Rzeczpospolitej" dr Tadeusz Białek, wiceprezes Związku Banków Polskich pytany o ugody z frankowcami.

Wiceprezes Związku Banków Polskich zapewnił w rozmowie z "Rz", że banki są za rozwiązaniami ugodowymi. Jednocześnie zaznaczył, że "większość klientów, którzy wytoczyli już pozwy przeciwko bankom, wedle naszych informacji płynących z praktycznych doświadczeń sal sądowych, w absolutnej mierze nie jest zainteresowana podpisaniem ugody, bo liczą na daleko bardziej idące rozwiązania, czyli na przykład stwierdzenie nieważności".

"Ugody to przedpole przedprocesowe i tutaj te ugody są przede wszystkim zawierane. Niemniej jednak nawet w sytuacji po wytoczeniu pozwu sądowego do ugody może dojść. Z pierwszych doświadczeń banków, które skierowały pozwy dotyczące korzystania z kapitału, widać, że sądy przyjmują sprawy do rozpoznania i wyznaczają terminy rozpraw bądź sprawy zawieszają do rozstrzygnięcia sprawy głównej wytoczonej przez klienta przeciwko bankowi" - powiedział.

Białek dodał, że proces przygotowania ugód był bardzo pracochłonny i wystartował realnie jesienią. "Ok. 10 tys. ugód to dobry początek. Liczymy na więcej w najbliższych miesiącach. Świadomość wśród klientów dotycząca możliwości płacenia mniej bez konieczności wszczynania długotrwałego i kosztownego procesu sądowego zwiększa się. Liczymy, że większość klientów przeanalizuje pozytywnie propozycje ugodowe. Przed nami rok, kiedy duża część ugód zostanie zawarta" - ocenił.

Zapytany o liczbę aktywnych umów odpowiedział, że obecnie jest ich ponad 390 tys., zaś w procesach sądowych jest ponad 60 tys. spraw.

mchom/ dki/