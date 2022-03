Wiceszef MSZ: Bez zmiany konstytucji trwałe wywłaszczenie oligarchów skończyłoby się odszkodowaniem

fot. Krystian Maj / / Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Jeżeli teraz doprowadzilibyśmy do trwałego wywłaszczenia majątków rosyjskich oligarchów, to musielibyśmy zapłacić im odszkodowanie - powiedział wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. Zdaniem szefa KPRM Michała Dworczyka bez zmiany konstytucji zamrożone pieniądze mogą wrócić na konta oligarchów.

Na środowym briefingu prasowym Szef KPRM Michał Dworczyk i wiceszef MSZ Paweł Jabłoński byli pytani, jak długo zamrożone mogą pozostać majątki rosyjskich oligarchów oraz jakie wartości są zamrożone.

Dworczyk przekazał, że na razie został zamrożony "majątek na sto kilkadziesiąt milionów złotych". Szef KPRM przypomniał jednocześnie, że rządzący wyszli z inicjatywą zamian w konstytucji, które umożliwiłyby trwałą konfiskatę tych majątków. "Nie chcemy doprowadzić do sytuacji takiej, w której - przy np. czasowym zawieszeniu działań wojennych - te pieniądze wróciłyby na konta podmiotów, które będą nadal wspierały reżim na Kremlu" - powiedział.

Wiceszef MSZ dodał, że z polskiej konstytucji wynika wprost, że trwałe wywłaszczenie może odbyć się jedynie ze słusznym odszkodowaniem. "To oznacza, że w dzisiejszym stanie prawnym - jeżeli doprowadzilibyśmy do trwałego wywłaszczenia majątków rosyjskich oligarchów - to musielibyśmy zapłacić tym rosyjskim oligarchom odszkodowanie" - wyjaśnił.

Zaznaczył, że budzi to w nim "głębokie poczucie niesłuszności i niesprawiedliwości". "I dlatego sądzę, że nawet jeśli ta zmiana zajmie chwilę czasu - a proszę zwrócić uwagę, że ta zmiana może być skonstruowana w taki sposób, że pewne działania mogą być wykonywane z mocą wsteczną, bo na tym tez polegają zmiany o charakterze konstytucyjnym - jeżeli do tego dojdzie, to będziemy w stanie ten problem rozwiązań na trwałe" - powiedział.

"Działania tymczasowe, o charakterze mrożącym już w tej chwili mają miejsce, natomiast na działania trwałe muszą być te zmiany (w konstytucji) przeprowadzone" - zaznaczył.

W środę na konferencji prasowej w Sejmie szef klubu Koalicji Obywatelskiej Borys Budka poinformował, że jego klub składa projekt ustawy o "konfiskacie majątków osób, które są objęte unijnymi sankcjami".

Podkreślił, że "konfiskata majątków osób, które zostały objęte sankcjami unijnymi jest możliwa na gruncie obowiązujących przepisów", a "bardzo krótki" projekt KO "pozwala skorzystać ze znanej konstytucyjnie instytucji konfiskaty, zwanej przepadkiem". Budka podkreślił, że projekt mógłby być procedowany jeszcze na trwającym posiedzenia Sejmu.

"Decyzja Rady Europejskiej jest podstawą do tego, by można było w świetle przepisów Kodeksu postępowania cywilnego już teraz konfiskować majątki rosyjskich oligarchów. To jest ustawa, która expressis verbis wpisuje tę decyzję UE do polskiego porządku prawnego" - powiedział szef KP KO.

Oświadczył, że nie trzeba zmieniać konstytucji, by móc "skutecznie i dobrze chronić Polaków" i wezwał do porzucenia "doktryny imposybilizmu", którą według niego wprowadza rząd Mateusza Morawieckiego.

W poniedziałek premier Mateusz Morawiecki spotkał się z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych, którym zaproponował pakiet rozwiązań wymagających zmian w konstytucji. Oprócz możliwości konfiskaty majątków rosyjskich oligarchów premier chce wyłączenia finansowania armii z progów zadłużenia.(PAP)

Autor: Daria Kania, Rafał Białkowski

dka/ rbk/