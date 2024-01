Wiceszef MSWiA: Prezydent Duda broni interesów PiS. Wszedł w konflikt z SN, a to przyniesie skutki rujnujące

Będziemy świadkami zdarzeń, które nie powinny mieć miejsca – ocenił w rozmowie z wtorkową "Rzeczpospolitą" wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Czesław Mroczek.

Mroczek pytany był przez "Rz", czy wyobraża sobie, że straż marszałkowska siłą powstrzymuje Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika od zasiadania w ławach poselskich i próby głosowania w najbliższym posiedzeniu Sejmu.

"PiS zmierza do konfrontacji i do bardzo niedobrych zdarzeń. Panowie Kamiński i Wąsik popełnili przestępstwo, są prawomocnie skazani i stracili mandaty poselskie. Marszałek Sejmu jedynie stwierdza fakt utraty mandatów, nie odbiera ich. Sytuacja prawna jest oczywista. Ale wielu przedstawicieli poprzedniego obozu władzy, w tym pan prezydent, nie uznaje tego oczywistego stanu prawnego i podejmuje działania, które tworzą drugi obieg państwowy w Polsce" - ocenił.

Mroczek na pytanie o to, czy można liczyć na to, że prezydent Andrzej Duda, po tym jak jednoznacznie stanął po stronie poprzedniej władzy we wszystkich po kolei kwestiach, m.in. stawiając weto do ustawy okołobudżetowej, teraz załagodzi spór odpowiedział, że "korzystanie z prawa weta mieści się w uprawnieniach prezydenta".

"Jeśli nawet nie będzie współdziałał z obecnym rządem we wdrażaniu zapowiedzianych przez nas zmian, to mieści się to w granicach prawa. Natomiast w sprawie panów Wąsika i Kamińskiego prezydent podważa wyrok Sądu Najwyższego, który uznał, że prawo łaski przed prawomocnym skazaniem jest nieskuteczne. Prezydent wszedł w konflikt z SN, a to przyniesie skutki rujnujące" - powiedział w rozmowie z "Rz".

Wiceszef MSZ ocenił, że "Polacy widzą, że prezydent broni interesów własnego ugrupowania i robi to w jakiejś mierze kosztem kluczowych interesów bezpieczeństwa państwa". Dodał, że nie ma złudzeń co do tego, że "w najbliższych tygodniach będziemy świadkami zdarzeń, które nie powinny mieć miejsca". (PAP)

