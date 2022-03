fot. POOL / / FORUM

Świat obserwuje Polskę, przywódców Polski i ludzi tu mieszkających; dziękuję Polakom za niesamowite akty hojności i dobra - powiedziała w czwartek w Warszawie wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Kamala Harris po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą.

"Chciałabym zwrócić się bezpośrednio do Polaków: przekazałam prezydentowi (Andrzejowi Dudzie), że pod jego przywództwem widzimy coś absolutnie niesamowitego. Świat obserwuje Polskę, przywódców Polski i ludzi mieszkających w Polsce. To są niesamowite akty hojności i dobra"- powiedziała na konferencji prasowej wiceprezydent Stanów Zjednoczonych.

Nawiązując do wsparcia udzielanego przez Polaków uchodźcom z Ukrainy po rosyjskiej agresji na ten kraj, Harris powiedziała: "widzieliśmy patrząc na obrazy w telewizji, na zdjęcia, zwykłych ludzi, którzy wykonują coś niesamowitego zapewniając wsparcie dla osób, które są dla nich obce".

Skierowała także podziękowania od obywateli amerykańskich dla wszystkich Polaków za ich postawę. "To pokazuje najlepszą twarz każdego z nas" - podkreśliła Kamala Harris.

Wiceprezydent USA: systemy Patriot zostały dostarczone do Polski

Zdecydowaliśmy się przekierować dwie baterie Patriotów do Polski. Te systemy Patriot zostały dostarczone do Polski. Robimy to w ramach przypomnienia i zademonstrowania naszego zobowiązania co do bezpieczeństwa naszych sojuszników - mówiła w czwartek w Warszawie wiceprezydent USA Kamala Harris.

Podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem RP Andrzejem Dudą wiceprezydent USA podkreśliła, że jest w Warszawie, żeby zrobić to, co trzeba, aby wzmocnić wsparcie dla Polski, a także dla sojuszników Stanów Zjednoczonych poprzez sojusz między Unią Europejską a NATO, "w szczególności w kontekście przerzucania wojsk".

"Ostatnio dokonaliśmy przerzutu dodatkowych 4,7 tys. amerykańskich żołnierzy do Polski. I to jest elementem dodatkowym oprócz poprzedniej rotacji 5 tys. żołnierzy amerykańskich w Polsce" - poinformowała Harris.

Przypomniała, że Stany Zjednoczone zdecydowały się "przekierować dwie baterie Patriotów do Polski". "Mogę dzisiaj ogłosić, że zrealizowaliśmy to. Te systemy Patriot zostały do Polski dostarczone. Robimy to w ramach przypomnienia, a także zademonstrowania naszego zaangażowania i zobowiązania co do bezpieczeństwa naszych sojuszników, a w szczególności wobec Polski w tym momencie, w tym czasie" - oświadczyła wiceprezydent.

Poprosiłem, aby programy zakupu amerykańskiego wyposażenia dla polskiej armii zostały przyspieszone

Poprosiłem panią wiceprezydent USA, aby w miarę możliwości programy zakupu amerykańskiego wyposażenia dla polskiej armii zostały przyspieszone, ponieważ chcemy, aby nasze wojsko miało to nowoczesne wyposażenie jak najszybciej - oświadczył prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z wiceprezydent USA Kamalą Harris.

Prezydent podkreślił na konferencji prasowej, że "chcemy stanąć twardo jako przedstawiciele wolnego świata. "Polska stoi razem ze Stanami Zjednoczonymi, tak jak i stoją, nie mam co do tego wątpliwości, nasi sojusznicy i wszystkie uczciwe władze i państwa, przede wszystkim państwa demokratyczne" – mówił prezydent. Poinformował także, że "chcemy wspierać nasze bezpieczeństwo".

To bezpieczeństwo ma być wspierane "także w Polsce, również dzięki zakupom amerykańskiego wyposażenia dla naszej armii, dzięki toczącym się programom, takim jak Patriot, Himars, zakup myśliwców F-35 czy ostatnio rozpoczęty program zakupu czołgów Abrams dla Polski" – zaznaczył Duda. "Poprosiłem panią wiceprezydent USA, aby w miarę możliwości te programy zostały przyspieszone, ponieważ chcemy, aby nasze wojsko miało to nowoczesne wyposażenie jak najszybciej" – poinformował.

"Widzimy codziennie te dramatyczne sceny, które dzieją się na Ukrainie. Jednocześnie widzimy ogromne bohaterstwo i determinację Ukraińców, przy których stoimy, których będziemy wspierali ze wszystkich naszych sił, zachowując jednocześnie bezpieczeństwo naszych krajów, co jest ogromne ważne" – zapewnił prezydent.

Wiceprezydent USA: zobowiązanie USA do realizacji art. 5. Traktatu Północnoatlantyckiego jest niepodważalne

Zobowiązanie USA do realizacji artykułu 5. Traktatu Północnoatlantyckiego jest niepodważalne; atak na jednego jest atakiem na wszystkich - powiedziała w czwartek w Warszawie wiceprezydent USA Kamala Harris po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą.

Wiceprezydent USA mówiła, że rozmawiali z prezydentem Dudą o tym, że Stany Zjednoczone i Polska mają specjalną relację. "Mamy również znaczącą grupę Amerykanów polskiego pochodzenia w moim mieście Los Angeles, ale także na terenie całych Stanów Zjednoczonych i rozumiemy, jak bardzo ważne są nasze relacje na każdym poziomie: na poziomie dyplomatycznym, ale także kulturowym, ciągnące się przez pokolenia" - powiedziała Harris

"W duchu tych relacji oraz naszego wspólnego zaangażowania zobowiązujemy się do długotrwałych, międzynarodowych wzajemnych relacji" - dodała.

"Rozmawialiśmy w szczególności o tym, co dla nas jest tak bardzo ważne w kontekście zobowiązania Stanów Zjednoczonych w stosunku do realizacji art. 5. Traktatu Północnoatlantyckiego. Zobowiązanie USA do realizacji art. 5. jest nienaruszalne. Stany Zjednoczone są przygotowane do tego, aby bronić każdego centymetra terytorium NATO. Stany Zjednoczone poważnie przyjmują, że atak na jednego jest atakiem na wszystkich" - zadeklarowała.

Wiceprezydent Harris: 50 mld dolarów dodatkowo na pomoc humanitarną dla Ukrainy

Stany Zjednoczone przekażą dodatkowo 50 mld dolarów na pomoc humanitarną dla Ukraińców zmagających się z rosyjska agresją - zapowiedziała w Warszawie wiceprezydent USA Kamala Harris.

"Przekazujemy dodatkowych 50 mld dolarów, żeby pomóc w realizacji pomocy humanitarnej" – oświadczyła Harris w czwartek w Warszawie po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą. Poinformowała, że pieniądze pochodzą ze środków przeznaczonych na program żywnościowy.

Dodała, że "wszystkie cywilizowane narody czują wściekłość, kiedy patrzą na to, co spotyka te niewinne dzieci, matki, ojców, babcie, dziadków; ludzi, którzy uciekając, zostawiają za sobą wszystko co do tej pory znali". "Musimy zapewnić pomoc humanitarną" - podkreśliła.

"Wspieramy Ukraińców, którzy wykazali ogromną odwagę i umiejętności walki przeciwko rosyjskiej agresji" - oświadczyła wiceprezydent USA.

Zaznaczyła, że Polska w bardzo krótkim czasie przyjęła ponad 1,5 mln uchodźców, co "jest wyjątkowym obciążeniem". "Będziemy wam nadal zapewniać wsparcie" – zwróciła się do Dudy.

Prezydent Duda: poprosiłem wiceprezydent USA o wsparcie, bo tak ogromny kryzys uchodźczy jest dla Polski sytuacją trudną

Poprosiłem wiceprezydent USA o wsparcie, bo tak ogromny kryzys uchodźczy jest dla Polski sytuacją trudną; za każdą formę wsparcia będę ogromnie wdzięczny - mówił prezydent Andrzej Duda po czwartkowym spotkaniu z wiceprezydent Kamalą Harris. Podziękował też Polakom za wspieranie uchodźców.

"Cieszę się, że ta współpraca polsko-amerykańska się rozwija, ale cieszę się ogromnie, że ona przede wszystkim służy wspólnej pomocy walczącej Ukrainie, jak i wspólnej pomocy wszystkim tym, którzy cierpią, wszystkim tym, którzy tej pomocy od nas potrzebują" - oświadczył prezydent Duda w swoim wystąpieniu w Pałacu Prezydenckim.

Jak kontynuował, "mówiłem dzisiaj pani wiceprezydent o tej sytuacji, którą mamy, o tym, że przyjmujemy w Polsce dzisiaj od szeregu dni uchodźców z Ukrainy, że ta liczba zbliża się do półtora miliona osób, które do nas przybyły".

"I z dumą powiedziałem - a mówię to przede wszystkim do moich rodaków - z dumą powiedziałem do pani wiceprezydent, że ci ludzie wszyscy nie zostali wysłani do obozów dla uchodźców; oni znaleźli miejsce w polskich domach, przyjęły ich polskie rodziny, zostali przyjęci do polskich hoteli, do polskich pensjonatów, do polskich sanatoriów, przez prywatnych ludzi najczęściej, przez zwykłych Polaków, którzy czują w sercu obowiązek pomocy ludziom, którzy znaleźli się w potrzebie" - relacjonował.

Prezydent Duda podziękował Polakom, których postawę uznał za powód do dumy. "Ogromnie za to moim rodakom dziękuję; jest to dla nas, polskich władz, powód do dumy. Jestem wam bardzo, bardzo wdzięczny" - oświadczył.

"Ale jednocześnie poprosiłem panią wiceprezydent o wsparcie, bo jest jasną sprawą, że tak ogromny kryzys uchodźczy jest dla Polski zaskoczeniem i jest dla Polski sytuacją trudną, sytuacją trudną dla polskich władz, w dobie kryzysu, rosnących w związku z wojną cen, choćby paliw, czy energii w szerokim tego słowa znaczeniu" - powiedział.

Jak podkreślił, "dlatego to wsparcie jest bardzo potrzebne i za każdą formę wsparcia będę ogromnie wdzięczny". "Bo musimy przetrwać ten trudny czas, musimy przetrwać ten trudny czas pomagając naszym sąsiadom, bo to jest w tej chwili bardzo ważne" - zaznaczył prezydent Andrzej Duda.

W USA będzie śledztwo ws. przestępstw popełnionych m.in. przez oligarchów rosyjskich

Departament Stanu USA powołał specjalną grupę śledczą do zbadania przestępstw popełnionych m.in. przez oligarchów - przypomniała w czwartek w Warszawie wiceprezydent USA Kamala Harris po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą.

Ponadto - jak przypomniała - Departament Stanu USA podjął tydzień temu decyzję o powołaniu specjalnej grupy śledczej do zbadania m.in. przestępstw popełnionych przez rosyjskich oligarchów.

Kamala Harris podkreśliła przy tym, iż działania podjęte przez sojuszników w ramach NATO mają dać Rosji "klarowny sygnał", że tak, jak obiecywali, czekają ją poważne konsekwencje i koszty w związku z agresją na Ukrainę.

Nawiązując do nałożonych na Moskwę sankcji, wiceprezydent USA zwróciła uwagę na gwałtowny spadek wartości rubla i obniżony rating kredytowy Rosji, który - jak oceniła - jest "na poziomie śmieciowym". "To są prawdziwe konsekwencje dla Rosji ze względu na wojnę Putina" - zaznaczyła wiceprezydent USA.

Świadkowie zbrodni w Ukrainie są w naszym kraju, mamy dowody, m.in. nagrania Zespół prokuratorów z Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze jest w Polsce; świadkowie zbrodni w Ukrainie są w naszym kraju, mamy dowody, m.in. nagrania - powiedział prezydent Andrzej Duda. Dodał, że wierzy, iż zaowocuje to aktami oskarżenia, które doprowadzą do skazania zbrodniarzy wojennych. Po rozpoczętej 24 lutego rosyjskiej agresji na Ukrainę, prokurator Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze Karim Khan na początku marca poinformował, że MTK wszczął śledztwo "obejmujące zarzuty o zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości lub ludobójstwa dokonane w którymkolwiek regionie Ukrainy". Kilka dni później szef MSZ Zbigniew Rau, po spotkaniu w Rzeszowie z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem poinformował, że Polska powołuje centrum dokumentowania zbrodni wojennych w Ukrainie i liczy na współpracę w tym zakresie z USA. "Dla nas oczywistą sprawą jest, że na Ukrainie Rosjanie popełniają zbrodnie wojenne" - powiedział prezydent. Wyraził nadzieję, że "oczywistą sprawą w przyszłości, również dla trybunału rozpoznającego tę kwestię, będzie, kto jest za to odpowiedzialny". Zaznaczył, że do Polski przybyła grupa prokuratorów, "wydelegowanych przez Trybunał Karny w Hadze, aby zapoznać się ze sprawą", a Polska stara się "umożliwić im jak najlepsze możliwości pracy i wykonania tego bardzo trudnego zadania". Wiceprezydent USA oświadczyła, że jeśli chodzi o zbrodnie i pogwałcenie zasad międzynarodowych "bardzo jasne jest to, że jakikolwiek celowy atak na niewinnych cywilów stanowi naruszenie, pogwałcenie tych zasad". Przypomniała, że "ONZ ustanowiła proces w oparciu, o który nastąpi śledztwo". "My również będziemy w tym uczestniczyć w sposób konieczny i odpowiedni" - zadeklarowała.

Autorzy: Karolina Kropiwiec, Anna Kruszyńska, Daria Porycka, Marta Rawicz, Aleksandra Rebelińska