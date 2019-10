Wiceprezydent Turcji: Nie ugniemy się przed groźbami

Wiceprezydent Turcji Fuat Oktay oświadczył we wtorek, że jego kraj nie ugnie się przed groźbami, co wydaje się reakcją na ostrzeżenie prezydenta USA Donalda Trumpa pod adresem Ankary dotyczące planowanych działań Turcji w Syrii.

Oktay oznajmił, że Turcja zamierza zwalczać kurdyjskich bojowników w Syrii i chce stworzyć strefę, do której Turcja będzie mogła przesiedlić syryjskich uchodźców. „Tam, gdzie w grę wchodzi bezpieczeństwo Turcji, sami określamy nasz szlak, sami wyznaczamy sobie granice” - podkreślił.

Prezydent USA Donald Trump zagroził w poniedziałek na Twitterze "całkowitym zniszczeniem" tureckiej gospodarki, jeśli kraj ten w posunie się w Syrii za daleko. "Jeśli Turcja zrobi coś, co ja, w swojej wielkiej i niezrównanej mądrości, uznam, że wykracza poza granice, całkowicie zniszczę i zetrę z powierzchni ziemi gospodarkę Turcji" - napisał prezydent USA.

We wtorek Donald Trump tonował nastroje. W opublikowanym przed godziną 15 tweecie podkreślił, że relacje USA z Turcją, jako patnerem handlowym i sojusznikiem z NATO, kształtowały się bardzo dobrze. Podkreślił jednak, że wycofywanie się sił amerykański nie jest porzucaniem Kurdów. - Turcja posiada już dużą kurdyjską populację i w pełni rozumie, że w momencie, gdy my mamy tylko 50 żołnierzy w regionie (których wycofujemy), każda niewymuszona bądź nieuzasadniona będzie dewastująca dla ekonomii kraju oraz wrażliwej liry - napisał prezydent USA.

....understands that while we only had 50 soldiers remaining in that section of Syria, and they have been removed, any unforced or unnecessary fighting by Turkey will be devastating to their economy and to their very fragile currency. We are helping the Kurds financially/weapons!