Wiceprezydenci zarabiają więcej niż prezydent Warszawy

fot. Maciej Łuczniewski / / FORUM

W Biuletynie Informacji Publicznej pojawiły się oświadczenia majątkowe urzędników stołecznego ratusza. Najwięcej w roku 2021 z tytułu pracy w stołecznym ratuszu zarobiła wiceprezydent Renata Kaznowska (ponad 386 tys. zł.). Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski za pełnienie obowiązków dostał ponad 160 tys. zł.

W porównaniu z oświadczeniem za rok 2020 prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ma mniejsze oszczędności, zarobił też mniej pieniędzy. W 2021 roku dochody Trzaskowskiego wyniosły ponad 228 tysięcy złotych i były niższe niż rok wcześniej o około 4 tys. zł. Prezydent w 2021 roku miał też mniejsze oszczędności w porównaniu do roku poprzedniego. W 2021 było to 57,4 tys. zł i 7,5 tys. euro, natomiast rok wcześniej odpowiednio 117,1 tys. zł i 4,2 tys euro. Prezydent Warszawy wraz z małżonką posiadają 2 mieszkania (38 i 103 mkw) o szacunkowej wartości odpowiednio ok. 350 tys. i 1,1 mln zł, działkę o powierzchni ponad 900 mkw o szacunkowej wartości ok. 70 tys. zł, samochód volvo XC70 z 2011 oraz antyki, które są spadkiem po rodzicach.

Głównym źródłem jego dochodów jest praca w ratuszu (ponad 160 tys. zł.) oraz wykłady w Collegium Civitas (ponad 34 tys. zł.), wynagrodzenie z tytułu praw autorskich od ZAiKSu (18 tys.) i STOARTu (ponad 8 tys.) oraz z Polskiego Radia (216 zł).

Prezydent Warszawy nie prowadzi żadnej działalności, nie zasiada w żadnych spółkach, spółdzielniach i fundacjach.

Wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska w 2021 roku osiągnęła dochód z tytułu pracy w urzędzie miasta i nagrody jubileuszowej ponad 386 tys. zł oraz 4745 złotych z wyroku sądu. Nadal posiada skodę octavię z 2013 roku. W 2021 roku pożyczyła synowi 150 tysięcy złotych. Zgromadziła 131,5 tysiąca złotych oszczędności.

Natomiast wiceprezydent Michał Olszewski w 2021 zarobił za pracę w ratuszu ponad 327 tys. złotych. Olszewski jest członkiem rady nadzorczej TBS Warszawa Południe (od 2017 roku) oraz spółki Pałac Saski (od grudnia 2021 roku). Z tego tytułu osiągnął dochód ponad 45 tysięcy złotych. Jest właścicielem dwóch samochodów: saaba cabrio 900 z 1990 roku i land rovera z 2007 roku oraz siedlisko o powierzchni 3,45 ha o wartości 200 tysięcy złotych. Posiada 200 akcji spółki Gontyniec, z których nie uzyskał żadnych dochodów w 2021 roku. Olszewski zaoszczędził 45 tysięcy złotych, 416 euro i 160 dolarów.

Od listopada 2021 roku na stanowisko wiceprezydenta został nominowany Tomasz Bratek, wcześniej wiceburmistrz dzielnicy Śródmieście. Z tytułu pracy w urzędzie zarobił ponad 201 tysięcy złotych. Sprzedał też nieruchomość za 175 tysięcy złotych. Bratek ma 560 tys. zł oszczędności, mieszkania o powierzchni: 52,5 mkw o wartości 425 tys. zł. i 26 mkw o wartości 120 tys. zł. Podpisał też umowę przedwstępną na budowę mieszkania o powierzchni 30 mkw z wkładem budowlanym 100 tys. zł. (PAP)

Autorka: Marta Stańczyk

mas/ lena/