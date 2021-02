Wiceprezes PKN Orlen: Przejęcie PGNiG możliwe jeszcze w 2021 r.

Obajtek: Orlen może przejąć PGNiG już za rok

Wniosek koncentracyjny planujemy złożyć w I kw. 2021 roku, ale nie musi go rozpatrywać Komisja Europejska, może on trafić do UOKiK - powiedział w rozmowie z "Dziennik Gazetą Prawną" prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, pytany o harmonogram przejęcia PGNiG. Zapowiedział też, że realnie PGNiG mogłoby stać się częścią grupy na przełomie 2021 i 2022 roku.