Wiceprezes PFR: Docelowo w PPK będzie oszczędzać 6-7 mln osób

Jeśli komuś przyjdzie do głowy, by coś majstrować przy PPK, sięgnąć po te pieniądze, będzie to przynajmniej na dekady koniec programów długoterminowego oszczędzania w Polsce – mówi w rozmowie z wtorkową "Rzeczpospolitą" wiceprezes PFR Bartosz Marczuk.

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Marczuk we wtorek w rozmowie z "Rz" pytany był o to, czy skoro z badań wynika, że od uczestnictwa w PPK użytkowników najbardziej odstrasza historia OFE, więc czy nie byłoby warto głośno i otwarcie powiedzieć, że reforma była potrzebna, a pieniądze w nich zgromadzone nie zostały oszczędzającym ukradzione, lecz przeniesiono je do ZUS, tam na nich czekają i zostaną wypłacone w ramach ich emerytur.

"Problemem jest to, że ludziom mówiono, że to są ich prywatne pieniądze, a potem przeniesiono je do systemu publicznego. To było złamanie umowy społecznej. One są na ich subkontach w ZUS. To prawda. Ale ludzie poczuli się oszukani. Tłumaczenie, że pieniądze są na subkoncie, może nieco złagodzić emocje, ale nie odbuduje łatwo zaufania. Jeśli więc komuś przyjdzie do głowy, by coś majstrować przy PPK, sięgnąć w jakikolwiek sposób po te pieniądze, będzie to przynajmniej na dekady koniec programów długoterminowego oszczędzania w Polsce" - powiedział.

Pytany o to, jakie są zakładane scenariusze rozwoju PPK, stwierdził, że do końca roku liczba uczestników programu sięgnie 3,5 mln. Teraz ich liczba wynisi 3,33 mln. Marczuk zaznaczył, że obecnie ważnym wskaźnikiem dla takich oczekiwań jest to, że po zamknięciu autozapisu osoby, które zdecydowały się zostać w PPK, nie odchodzą z nich.

"Ludzie wiedzą, że muszą nieco odłożyć sami, by do ich oszczędności dołożył się ich pracodawca i państwo i że to się im opłaci. Dalej szacujemy, że w 2025 r. będziemy mieli około 5 mln oszczędzających w PPK, a docelowo w tym programie będzie 6–7 mln osób" - ocenił.

Wiceprezes PFR zaznaczył, że obecnie mamy dobrą sytuację na giełdzie, a aktywa PPK zbliżają się już do 17 mld zł. "Na koniec tego roku aktywa powinny sięgnąć ponad 20 mld zł, a do końca dekady ta kwota powinna zbliżyć się do 100 mld zł. Takie są perspektywy" - dodał. (PAP)

amk/ dki/