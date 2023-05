Wiceprezes Grupy Azoty: Chcemy funkcjonować z przewidywalną ścieżką cen

Ten Square Games nie widzi przesłanek, by słabsze przychody z gier wynikały z makro Ten Square Games ocenia, że nic nie wskazuje na to, że słabsze płatności z tytułu gier to efekt trendów makro. Pracuje nad ulepszeniami swoich produktów - poinformowali przedstawiciele spółki na wtorkowej konferencji.