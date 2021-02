Wiceprezes Alior Banku: Nie mamy problemu z kredytami frankowymi

fot. Sławomir Stroński / Bankier.pl

Alior Bank nie ma problemu z kredytami frankowymi; w 2021 r. dąży do wypracowania zysku - poinformowała w piątek Iwona Duda, wiceprezes Aliora, kierująca pracami zarządu banku. Przedstawiciele banku zapewnili, że wdrażane oszczędności nie oznaczają zwolnień grupowych.

Członkowie zarządu banku pytani byli na piątkowej konferencji, czy bank rozpoczął już pilotaż dotyczący zawierania umów z klientami mającymi kredyty frankowe, a jeśli nie, to kiedy się rozpocznie i jak liczną grupę klientów obejmie.

"Właściwie Alior Bank nie ma problemu z kredytami frankowymi. Jak wiemy, w tej chwili cały rynek mierzy się z tym problemem i nie jest to łatwy proces dla nikogo. Rzeczywiście, w Alior Banku udział kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich jest bardzo niewielki, właściwie marginalny, minimalny" - powiedziała Duda.

"W tej chwili liczba sporów sądowych jest jednostkowa, mamy siedem tego typu zgłoszeń. Natomiast poziom naszego portfela - biorąc pod uwagę punkt widzenia cyfr - traktujemy jako mało istotny. Mniej więcej szacujemy, że około 150 milionów mamy w tym zakresie, ale nawet gdyby były takie koszty, to nie jest problem" - dodała.

Duda wyjaśniła, że bank dokonał odpowiednich szacunków roboczych. "Nawet gdyby była konieczność zwrotu całości, to jest ok. 30 milionów, to są naprawdę bardzo małe kwoty. Można powiedzieć, że Alior Bank jest wolny od problemu kredytów frankowych. To nas bardzo cieszy" - podkreśliła.

Pytana była także, czy bank oczekuje, że w 2021 r. osiągnie zysk netto. "Tak, mamy takie prognozy. Rzeczywiście do tego dążymy, to jest naszą ambicją" - poinformowała.

Duda mówiła także, że bank w dalszym ciągu chce realizować swoją strategie, która jest aktualna do końca 2022 r. "Niemniej jednak ona w tej chwili podlega weryfikacji i po pierwszym kwartale najprawdopodobniej zaprezentujemy państwu jej aktualizację. Przy czym (...) podstawowe kierunki, które w tej strategii zostały określone, a więc rozwój bardzo nowoczesnych narzędzi, świata cyfrowego jest naszym głównym kierunkiem" - powiedziała.

"Będziemy też utrzymywali początkowe założenie, czyli pełne uproduktowienie klientów. Oprócz tego, że będą mogli skorzystać z naszej normalnej, tzw. standardowej działalności bankowej, to będziemy także mieli nadzieje, że w zakresie korzystania z innych usług także będą korzystali z usług Alior Banku" - powiedziała.

Zwróciła uwagę na obszar leasingu i faktoringu, a przede wszystkim na rozwój produktów ekologicznych. "Będziemy chcieli z większa siłą w tym kanale zaistnieć i mam nadzieję, że będziemy mieli w tym obszarze sukces" - dodała Duda.

Na pytanie, czy w ramach prac nad strategią rozważane jest połączenie z bankiem Pekao i czy przyniosłoby to obu bankom korzyści, powiedziała: "Strategia, którą przygotowujemy, jest strategią budowaną dla Alior Banku, natomiast kwestia fuzji z Pekao to pytanie do głównego akcjonariusza".

Przedstawiciele banku pytani byli także o wdrażany w tym roku program oszczędnościowy, czy zakłada on redukcję zatrudnienia. "Nie. Staramy się, tak jak podkreślamy to od wielu miesięcy, nie dokonywać zwolnień pracowniczych w ujęciu grupowym. (...) Nie planujemy zwolnień grupowych" - poinformował wiceprezes banku Dariusz Szwed.

Dodał, że bank nie planuje też zamykania placówek własnych, ale chce je trochę skomasować. "Myślimy o tym, aby w tych miejscach, gdzie to jest wskazane, placówki połączyć" - powiedział. Dodał, że przypadki te można policzyć na palcach jednej ręki.

Mówiąc o sieci placówek partnerskich, Szwed zapowiedział, że Alior Bank będzie szukał miejsc, gdzie tego i innych banków nie ma, aby zadbać o ludzi, którzy mają trudność z dostępem do bankowości tradycyjnej. Tam mogłaby pojawić się placówka partnerska. "Taką listę miejscowości mamy już wytypowaną" - wyjaśnił.

Zgodnie z podanymi w piątek przez bank informacjami, zysk netto grupy Alior Banku w czwartym kwartale 2020 wzrósł do 120,3 mln zł i był wyższy od konsensusu na poziomie 71,5 mln zł. W całym roku 2020 grupa Alior Banku odnotowała stratę netto w wysokości 311,2 mln zł wobec 248 mln zł zysku netto osiągniętego w 2019 r.

Jak wskazano, do głównych przyczyn spadku zysku zaliczyć należy m.in.: utworzenie w czerwcu 2020 r. odpisów związanych z COVID-19 w wysokości 418 mln zł, z czego 270 mln zł wynikało ze zmian parametrów modeli, a 148 mln zł z odpisów i rezerw indywidualnych; utworzenie dodatkowej rezerwy na zwroty opłat i prowizji związane z przedterminową spłatą kredytów konsumenckich dokonanych przed dniem 11 września 2019 roku (tzw. małe TSUE) w kwocie 134 mln zł (negatywny wpływ na pozostałe koszty operacyjne); umorzenie aktywów niefinansowych związanych z zamykanym projektem T-Mobile Usługi Bankowe na kwotę 48 mln zł; spadek wyniku odsetkowego w wyniku spadku stóp procentowych w związku z trzema decyzjami Rady Polityki Pieniężnej oraz w związku z decyzją Narodowego Banku Polskiego o obniżeniu stopy rezerwy obowiązkowej z 3,5 proc. do 0,5 proc. Spadek wyniku odsetkowego z tego tytułu Alior Bank oszacował w 2020 roku na 328 mln zł.

Poinformowano też, że Alior wdraża program oszczędnościowy, którego łączny wpływ na wynik brutto grupy w 2021 r. wyniesie nie mniej niż 100 mln zł.

Alior Bank jest bankiem depozytowo-kredytowym, obsługującym osoby fizyczne, prawne i inne podmioty będące osobami krajowymi i zagranicznymi. 31,91 proc. akcji należy do Grupy PZU. (PAP)

Autor: Marcin Musiał

