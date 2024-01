Wicepremier Włoch: musimy utworzyć wspólną europejską armię

Szef włoskiego MSZ, wicepremier Antonio Tajani, opowiedział się za utworzeniem europejskiej armii. Jego zdaniem w UE konieczna jest reforma systemu obrony. "Jeśli chcemy nieść pokój na świecie, musimy mieć europejskie wojsko. To jest fundamentalny warunek skutecznej europejskiej polityki zagranicznej" - stwierdził w wywiadzie dla dziennika "La Stampa" w niedzielę.

fot. Michel CHRISTEN / / Parlament Europejski

Utworzenie europejskiej armii to priorytet dla Forza Italia - stwierdził obecny przywódca tej partii koalicyjnej, nawiązując do tegorocznych wyborów do Europarlamentu.

Kierowane przez Tajaniego ugrupowanie, założone przez nieżyjącego już Silvio Berlusconiego, należy do Europejskiej Partii Ludowej.

"W świecie, gdzie są potężni gracze, tacy jak Stany Zjednoczone, Chiny, Indie, Rosja, z kryzysami od Bliskiego Wschodu po Indo-Pacyfik, włoscy, niemieccy, francuscy czy słoweńscy obywatele mogą być tylko chronieni przez coś, co już istnieje, czyli Unię Europejską" - zaznaczył szef MSZ w Rzymie.

Ponadto Antonio Tajani wyraził opinię, że Unia Europejska powinna mieć jedno przywództwo, a nie - jak obecnie - takie, gdzie jest przewodniczący Rady Europejskiej i przewodnicząca Komisji Europejskiej. (PAP)

sw/ mms/