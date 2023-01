Wicepremier Kubrakow: Ponad 2,4 mln Ukraińców mieszka w zniszczonych lub uszkodzonych domach

Ponad 2,4 mln Ukraińców mieszka w domach, które zostały zniszczone lub uszkodzone na skutek wojny z Rosją - poinformował w czwartek ukraiński wicepremier ds. odbudowy kraju Ołeksandr Kubrakow. Jak dodał, są to dane z jesieni ubiegłego roku, a zatem obecnie liczba takich osób może być jeszcze większa.

fot. ALEXANDER ERMOCHENKO / / Reuters

Polityk oznajmił na Facebooku, że 316 tys. obywateli złożyło dotąd za pośrednictwem rządowej aplikacji Dija wnioski o odszkodowanie za utracone dobra materialne.

"Ten problem wymaga jasnej polityki państwa. W tak delikatnej sprawie nie możemy ograniczać się do rozwiązań tymczasowych.(...) Jeżeli chodzi o źródła finansowania (odbudowy po wojnie), spodziewamy się, że będą to przejęte rosyjskie aktywa. Nie chcemy przenosić tego ciężaru na podatników, dlatego już teraz współpracujemy z międzynarodowymi instytucjami w sprawie przeznaczenia (aktywów z Rosji) na odbudowę. To niełatwy proces, ale jesteśmy przekonani, że dopniemy swego" - napisał Kubrakow na Facebooku.

Понад 2,4 мільйонів українців мешкають у пошкодженому чи зруйнованому житлі, станом на осінь 2022. Через Дію заявки на... Posted by Alexander Kubrakov on Thursday, January 12, 2023

W wyniku rosyjskiej agresji PKB Ukrainy zmniejszył się w 2022 roku o 30,4 proc. Według wyliczeń Banku Światowego straty gospodarcze kraju na skutek wojny wyniosły jak dotąd 350 mld dolarów - powiadomił 8 stycznia ukraiński premier Denys Szmyhal w rozmowie z południowokoreańską agencją Yonhap.

