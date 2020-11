Wicepremier Gliński przeprasza za wpadkę z funduszem dla celebrytów

fot. Krystian Maj / FORUM

Wstępne decyzje w sprawie Funduszu Wsparcia Kultury podejmiemy w poniedziałek; nie wykluczam, że część rekompensat dla jego beneficjentów będzie utrzymana, a tam, gdzie potrzebna jest ich głębsza weryfikacja, wydanie decyzji zajmie kilka dni - poinformował wicepremier, szef MKiDN Piotr Gliński.

Minister był pytany w Radiu Wnet o decyzję wstrzymania realizacji wypłat ze środków Funduszu Wsparcia Kultury i o przekazanie listy jego beneficjentów do ponownej weryfikacji. Budżet funduszu, który ma służyć m.in. instytucjom kultury i firmom wspierającym artystów od strony technicznej w związku ze skutkami pandemii, wynosi 400 mln zł. Kontrowersje wywołały kwoty wsparcia, które zostały przyznane niektórym podmiotom - np. muzykom disco polo.

Pierwsze spotkanie dotyczące weryfikacji beneficjentów funduszu - jak poinformował Gliński - odbędzie się w poniedziałek. "Dzisiaj podejmiemy wstępne decyzje, nie wykluczam, że część tych rekompensat będzie utrzymana czy też decyzje co do nich będą podjęte już dzisiaj. Natomiast tam, gdzie jest potrzebna głębsza weryfikacja, to pewnie zajmie kilka dni" - powiedział minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu.

Szef MKiDN podkreślił, że pomoc finansowa dla podmiotów związanych z kulturą jest wsparciem bardzo ważnego sektora gospodarki. "To jest wsparcie, które trochę szło z automatu, bo tak się wspiera gospodarkę na całym świecie w momencie kryzysu, bo nie ma możliwości weryfikacji każdego wniosku i wysyłania komisji do danej firmy i jej sprawdzania" - zaznaczył Gliński, przypominając też, że pandemia wywołała ogromny kryzys w gospodarce.

"Mogę oczywiście także publicznie przeprosić za pewnego typu sytuacje, które wydają się bulwersujące z punktu widzenia społecznego, ale uważam, że ważniejsze dla nas wszystkich jest to, żeby utrzymać polską gospodarkę w dobrej kondycji i nawet, jeżeli jakiś celebryta na tym zarobi (to) nic na to nie poradzę. Będziemy weryfikowali, będziemy starali się na pewno zweryfikować te elementy, które wzbudzają kontrowersje czy wątpliwości" - dodał.

O realizację Funduszu Wsparcia Kultury i kontrowersjach z nim związanych Gliński był też pytany w Programie Trzecim Polskiego Radia.

"Cały ten fundusz dotyczy 2064 podmiotów w czterech kategoriach: instytucji samorządowych kultury takich jak np. Teatr Roma w Warszawie czy Teatr Muzyczny im. Baduszkowej w Gdyni; organizacji pozarządowych, bo niektóre fundacje czy stowarzyszenia prowadzą tego rodzaju działalność; firm działających w obszarze kultury i firm scenotechnicznych - techników sceny, czyli tych wszystkich ludzi, którzy pracują na zapleczu wydarzeń kulturalnych" - powiedział Gliński, wskazując, że powstały wątpliwości co do sposobu "wykonania w pewnym obszarze" zasad Funduszu Wsparcia Kultury.

Dopytywany o niektórych beneficjentów funduszu, którzy mają niewiele wspólnego z działalnością kulturalną jak np. biuro rachunkowe, szef MKiDN odpowiedział, że chodzi "pewnie o biuro rachunkowe związane z działalnością kultury". "No zobaczymy właśnie, dlatego wstrzymaliśmy ten fundusz, żeby przyjrzeć się ewentualnie takim sytuacjom. Napłynęło wniosków około 2200 z czego 2064 zostało skierowanych do realizacji" - podał Gliński.

"Musimy sobie zdawać sprawę, że podobnie jak przy innych działaniach pomocowych dla polskiej gospodarki, to są działania, które idą często z algorytmu, z automatu i na zasadzie zaufania do tych, którzy podają dane o swojej działalności. Tak jest w całej Europie i inaczej tego wielkiego mechanizmu gospodarczego obsłużyć wsparciem nie jesteśmy w stanie, nikt nie jest w stanie" - dodał minister, przypominając o sile negatywnych skutków pandemii.

W piątek MKiDN podało, że 2064 podmioty otrzymają pomoc finansową w ramach Funduszu Wsparcia Kultury na bieżącą działalność muzyczną, teatralną i taneczną, a także utrzymanie miejsc pracy. Resort opublikował również pełną listę beneficjentów wraz z przyznanymi im kwotami. Obok m.in. teatrów i stowarzyszeń znalazły się na niej znane zespoły muzyczne i popularni aktorzy, co wywołało w internecie dyskusję na temat mechanizmu przyznawania rekompensat.

W niedzielnym komunikacie MKiDN poinformowało, że "w związku z wątpliwościami dotyczącymi rekompensat przyznanych w ramach Funduszu Wsparcia Kultury, minister kultury i dziedzictwa narodowego postanowił wstrzymać realizację wypłat ze środków funduszu i przekazać listę beneficjentów do pilnej ponownej weryfikacji".

Resort kultury wyjaśnił, że "rekompensaty za straty spowodowane pandemicznym zamknięciem instytucji i działalności gospodarczej w kulturze obejmują do ok. 40/50 proc. udokumentowanych strat - pomniejszonych o wcześniej otrzymane wsparcie antycovidowe - w okresie od marca do grudnia 2020 r.". "Są to więc rekompensaty za prawie roczne zamrożenie działalności, których celem jest wsparcie ważnego sektora polskiej gospodarki w obliczu bankructwa" - podkreślono. (PAP)

