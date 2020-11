Wiceminister zdrowia: Szybkie testy trafią na SOR-y, do izb przyjęć i karetek

fot. joel bubble ben / Shutterstock

Do Polski dotarło milion testów antygenowych, które są przekazywane do szpitalnych oddziałów ratunkowych, izb przyjęć i karetek – przekazał w poniedziałek wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Dodał, że kolejny ich milion dotrze do Polski w najbliższym czasie.

Dziennikarze pytali wiceszefa MZ na konferencji prasowej w GIS o badania przesiewowe na obecność koronawirusa, które resort zapowiedział wykonać w trzech województwach: na Śląsku, Podkarpaciu i w Małopolsce.

Kraska poinformował, że do Polski dotarło milion testów antygenowych. Są one rozdysponowywane. "Następny milion w najbliższym czasie także do nas dotrze" – powiedział. Poinformował, że testy te są przekazywane do szpitalnych oddziałów ratunkowych, do izb przyjęć i, co według niego jest nowością, do karetek pogotowia ratunkowego.

Dodał, że ich wynik dodatni będzie traktowany na równi z testami genetycznymi. Zaznaczył, że dają one wynik po około 15 minutach, dlatego resort chce, aby trafiły one także do badań przesiewowych.

Minister wskazał, że wzorując się na Słowacji, testowanie przesiewowe podzielono na trzy etapy. "W pierwszym etapie był to tzw. pilotaż, gdzie wytypowano cztery regiony o dużej zapadalności. Wykonano tam te testy przesiewowe, antygenowe. W następnej kolejności było już właściwe testowanie praktycznie w całym kraju, a w trzecim etapie testowano jeszcze raz, po tygodniu te regiony, gdzie była duża zapadalność na koronawirusa" – wyjaśnił.

Podkreślił, że logistykę działań w Polsce przygotowuje specjalny zespół ekspertów. Zapowiedział, że w najbliższych dniach przedstawi on szczegóły przedsięwzięcia.

Testy antygenowe są rozwożone do placówek. Wszystkie wyniki dodatnie będą wpisywane do systemu EWP, zatem wyniki testów antygenowych, tak samo jak testów genetycznych, będą uwzględniane w statystykach – powiedział w poniedziałek minister zdrowia Waldemar Kraska.

Kraskę pytano na konferencji prasowej w Warszawie, czy i kiedy będą uwzględniane w statystykach testy antygenowe.

"Jeśli chodzi o testy antygenowe, one są rozwożone do placówek i wszystkie wyniki dodatnie będą wpisywane do systemu EWP, także te testy antygenowe, tak samo jak testy genetyczne, będą uwzględniane w statystykach wykonywanych testów" – powiedział Kraska.

Wiceszefa MZ pytano też o liczbę testów w kontekście ostatnich wyników dziennej liczby zakażeń COVID-19. Dziennikarze chcieli wiedzieć, czy można mówić o stabilizacji, jeśli chodzi o zakażenia, czy też po prostu wykonuje się coraz mniejszą liczbę testów i stąd informacja o mniejszej niż wcześniej liczbie zakażonych.

Kraska podkreślił, że testy na obecność COVID-19 zlecają lekarze, kierując się swoją wiedzą i zgłaszanymi przez pacjentów objawami. Zaznaczył, że duża grupa kierujących na badania to lekarze POZ, ale – jak zauważył – w czasie sobót, niedziel i późnych wieczorów ta grupa lekarzy na ogół nie pracuje. Dlatego, mówił Kraska, umożliwiono kierowanie na testy także lekarzom nocnej i świątecznej pomocy lekarskiej. Wiceminister zdrowia powiedział, że w związku z tym spodziewa się, że wykonywanych testów będzie przybywało z dnia na dzień.

W poniedziałek Ministerstwo Zdrowia podało, że badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 15 002 osób, jest to najmniej od 26 października. Zmarło 156 osób – wskazało. Łącznie od początku epidemii wykryto 876 333 przypadki COVID-19. Zmarło 13 774 chorych.

Do tej pory o największej liczbie wykrytych przypadków SARS-CoV-2 poinformowano 7 listopada – było to 27 875. W niedzielę stwierdzono 18 467 zachorowań, a w sobotę 24 213. Największą liczbę zgonów podano dotąd w ubiegły czwartek – zmarło wówczas 637 chorych. W niedzielę zmarło 330 osób, w sobotę 574.

W systemie informatycznym EWP (Ewidencja Wjazdu do Polski) Straż Graniczna zamieszcza informacje adresowe i kontaktowe osób powracających do kraju z zagranicy, objętych obowiązkową kwarantanną. System ten jest również wykorzystywany do przetwarzania danych innych osób podlegających obowiązkowej kwarantannie w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, a także osób podlegających izolacji w warunkach domowych, osób, w stosunku do których podjęto decyzję o wykonaniu testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, i zakażonych tym wirusem.

Autorki: Wiktoria Nicałek, Karolina Mózgowiec