Wiceminister zdrowia Szczurek-Żelazko złożyła rezygnację ze stanowiska

Rezygnacja z węgla. Polska Grupa Górnicza liczy na ok. 4,7 mld euro pomocy publicznej

Transformacja Polskiej Grupy Górniczej (PGG) w ciągu najbliższych 10 lat może wymagać ok. 4,7 mld euro pomocy publicznej - wynika z przygotowanych na potrzeby rozmów z Komisją Europejską szacunków, do których dotarła PAP. W przeliczeniu na tonę węgla byłby to koszt średnio 23 euro rocznie.