Wiceminister zdrowia: Finansowo rok 2021 w sektorze zdrowia będzie niezły

Finansowo rok 2021 w sektorze zdrowia będzie niezły – ocenił we wtorek wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.

Gadomski uczestniczył w posiedzeniu senackiej komisji zdrowia, która rozpatrzyła ustawę budżetową na 2021 r. w częściach właściwych dla jej prac. Chodzi m.in. o części 46 – Zdrowie; 66 – Rzecznik Praw Pacjenta i 83 – Rezerwy celowe.

"Z punktu finansowego (...) ten rok w sektorze zdrowia będzie rokiem dobrym, rokiem niezłym, rokiem, w którym rzeczywiście nakłady na ochronę zdrowia istotnie wzrosną, rozumiane całościowo, ale również w tej części 46., części budżetowej, którą mam przyjemność nadzorować" – powiedział wiceminister.

Gadomski podał, że ogólne nakłady na rok 2021 wyniosą 120 mld 570 mln zł i będą o ponad 12,7 mld większe niż w 2020 r.

"To wypełnia postanowienia ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tzw. ustawy 6 proc., która mówi, że na rok 2021 to powinno być 5,3 proc. PKB" – wskazał.

Zaznaczył, że to, co jest planowane w budżecie w części 46., ale także to, co jest planowane w ramach całościowego ujęcia nakładów, to są wszystkie wydatki, poza covidowymi.

Do puli nie wchodzą wydatki covidowe, choć – jak mówił – są to znaczące kwoty. "Budżety nie są jeszcze zamknięte, ale w 2020 to jest 8 mld zł z funduszu covidowego do sektora ochrony zdrowia" – podał Gadomski.

"Plan na przyszły rok, w związku ze szczepieniami, które też nie są ujęte w tym budżecie, wstępny to 10 mld zł na pierwsze półrocze, mówię o części nadzorowanej przez ministra zdrowia" – dodał, zaznaczając, że jest to wielkość płynna, zależna m.in. od liczby osób zaszczepionych czy łóżek covidowych.

"Łączna kwota nakładów, ujmowanych w części 46. i w innych częściach w zakresie działu ochrona zdrowia to 22,7 mld zł i jest to dużo, dużo więcej niż w warunkach porównywalnych w 2020 r., więcej o 9,4 mld zł" – przekazał wiceminister.

Gadomski mówił, że wydatki w samej części 46. to prawie 11,8 mld zł. "Zwiększone możliwość wydatkowania w części 46. przełożyły się na zwiększenie planowanych wydatków na zadania kontynuowane lub uruchomienie nowych" – zaznaczył.

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl