Wiceminister sprawiedliwości: prace nad zmianami w TK są na ukończeniu

Dużo wskazuje na to, że w tym tygodniu rząd zajmie się projektem ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa - poinformował w poniedziałek w Polsat News wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Zapowiedział też, że szczegóły dotyczące zmian w Trybunale Konstytucyjnym to kwestia kilku, kilkunastu dni.

Myrcha przekazał, że prace nad zmianami w TK są na ukończeniu, a przedstawienie ich szczegółów to kwestia dni. "Sądzę, że jest to kwestia kilku, kilkunastu dni. Te prace są na ukończeniu" - powiedział wiceminister. "Staramy się podejść do tematu całościowo" - zaznaczył wiceszef MS.

Jak dodał, podejście do zmian w Trybunale jest "całościowe", co oznacza z jednej strony uchwały sejmowe, ale trwają też prace nad ustawą, która na nowo regulowałaby sposób funkcjonowania TK. Według Myrchy, zmiany w Konstytucji dążące do "tzw. resetu konstytucyjnego wydają się wielce uzasadnione".

Według wiceszefa MS, dużo wskazuje na to, że w tym tygodniu rząd zajmie się projektem ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. "Projekt został już zatwierdzony przez Komitet Stały, czyli organ poprzedzający posiedzenie rządu" - poinformował.

"Dużo wskazuje na to, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu ten projekt mógłby zacząć być procedowany, jeżeli porządek posiedzeniu na to pozwoli" - podkreślił Myrcha. (PAP)

