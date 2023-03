Wiceminister o osobach z niepełnosprawnościami: większość może podejmować zatrudnienie

Niepełnosprawni i ich opiekunowie przed KPRM: Walczymy o 500 zł bez kryterium

Walczymy o to, żeby osoby z niepełnosprawnościami otrzymywały 500 zł bez kryterium, żeby te pieniądze były dokładane co miesiąc do renty socjalnej bezwarunkowo - powiedziała w środę przed Kancelarią Prezesa Rady Ministrów Iwona Hartwich, liderka protestu oraz kandydatka KO do Sejmu.