Wiceminister finansów: Na koniec października na rachunkach budżetowych ok. 113 mld zł

Na koniec października stopień prefinansowania potrzeb pożyczkowych brutto budżetu na 2024 r. wynosi 5 proc. - poinformował cytowany w komunikacie prasowym wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Szacunki resortu finansów wskazują, że na koniec października stan środków na rachunkach budżetowych wynosi ok. 113 mld zł - przekazał we wtorkowym komentarzu wiceminister finansów Sebastian Skuza. Dodał, że do końca października tegoroczne potrzeby pożyczkowe brutto budżetu państwa według znowelizowanej ustawy budżetowej zostały już w pełni sfinansowane.

"Stopień prefinansowania przyszłorocznych potrzeb pożyczkowych brutto, wynikający z przedterminowych odkupów obligacji przeprowadzonych na przetargach zamiany, wynosi ok. 5 proc. W listopadzie planowany jest jeden przetarg zamiany i jeden przetarg sprzedaży obligacji. Przetargi sprzedaży bonów skarbowych nie są planowane" - wskazał wiceminister Skuza.

Przedstawiciel MF poinformował, że we wrześniu zadłużenie w obligacjach skarbowych na rynku krajowym wzrosło o 15,6 mld zł. Zaangażowanie banków krajowych wzrosło o 18,7 mld zł, a krajowych inwestorów pozabankowych o 2,1 mld zł, podczas gdy zadłużenie wobec inwestorów zagranicznych zmniejszyło się o 5,2 mld zł.

