Wiceminister: Polska powinna rozważyć wyjście z Funduszu Odbudowy

Polska żyruje kredyty UE, a nie ma z tego ani euro, dlatego powinna rozważyć opuszczenie Funduszu Odbudowy - ocenił w czwartek wiceszef resortu sprawiedliwości Michał Woś (Solidarna Polska). Jeśli Polska PiS wycofa się z KPO, to jedyny efekt będzie taki, że nie dostanie tych pieniędzy, a będziemy musieli - mimo to - finansować pożyczki zaciągane przez UE - komentuje Dariusz Rosati.

Woś zapytany w środę w radiowej Trójce, czy Polska powinna rozważyć opuszczenie Europejskiego Planu Odbudowy zauważył, że "gigantyczne kredyty" unijne "Polska żyruje, a nie ma z tego ani złotówki, ani euro".

"Jeżeli tak by miało być, to czemu mamy żyrować te kredyty, obligacje, które Unia Europejska zaciąga?" - powiedział wiceszef MS. Dopytywany, czy jest za tym, by Polska opuściła Fundusz Odbudowy, Woś przyznał, że trzeba taki pomysł rozważyć. "Trzeba szukać takich rozwiązań, które zabezpieczą interes Rzeczypospolitej. Nie jest w interesie Rzeczpospolitej spłacać obce kredyty, gdy nie mamy z tego ani jednego euro" - powtórzył.

Woś był pytany o tę kwestię w kontekście słów szefa resortu Sprawiedliwości i prezesa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro. Szef MS został zapytany o słowa lidera Partii Republikańskiej, europosła Adama Bielana, który mówił w poniedziałek, że "do końca marca musimy podjąć jakąś decyzję w związku z niewydaniem opinii do polskiego KPO, ewentualnie nawet o wycofaniu się z Funduszu Odbudowy".

"Pomysł, który Adam Bielan jako pierwszy wyartykułował publicznie nie jest pomysłem nowym. Jest od długiego czasu dyskutowany wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy. Konwencja Genewska mówi o tym, że gdy jedna strona umowy nie wywiązuje się ze swoich zobowiązaniach, to wówczas druga strona jest zwolniona ze swoich" - zaznaczył Ziobro. Dodał, że pomysł wycofania się z Funduszu Odbudowy nie jest pomysłem Bielana i pojawił się pierwszy raz w MSZ.

Ziobro ocenił też, że polityka ustępstw wobec żądań UE generalnie prowadzi do zwiększenia agresji wobec Polski i kolejnych żądań. Taką ocenę sformułował pytany o prezydencki projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym przewidujący m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

Według prezydenta jego inicjatywa zmierza do "załatwienia dwóch dziś dla Polski bardzo ważnych spraw": pierwsza to "umożliwienie normalnego, rozsądnego funkcjonowania odpowiedzialności zawodowej w zawodach prawniczych, przede wszystkim jeżeli chodzi o osoby, które należą do stanu sędziowskiego". Drugim celem projektu jest - jak powiedział - danie rządowi narzędzia do zakończenia sporu z Komisją Europejską i odblokowania Krajowego Planu Odbudowy.

Posłowie KO: domagamy się od rządu, by podjął działania na rzecz odblokowania środków z KPO

Domagamy się od rządu PiS działań, które spowodują odblokowanie środków z Krajowego Planu Odbudowy; to rząd blokuje te pieniądze, nie będąc w stanie podjąć decyzji, które pozwoliłyby Komisji Europejskiej przyjąć KPO - mówili w środę na konferencji prasowej w Sejmie politycy KO.

"Żeby bronić swoich partyjnych interesów PiS zablokował środki z Krajowego Planu Odbudowy. (...) Te pieniądze PiS zabiera Polkom i Polakom i w dodatku uprawia kłamliwą propagandę, twierdząc że winna jest Komisja Europejska i Unia Europejska, tymczasem winien jest tylko i wyłącznie rząd PiS" - powiedziała posłanka KO Izabela Leszczyna.

Również Dariusz Rosati (KO) wskazywał, że "nie jest prawdą to, co mówi rząd, że odpowiedzialność za zablokowanie tych funduszy ponosi KE i rząd doskonale wie, że to nie jest prawda". "Od kilku lat KE i Rada UE rekomendują Polsce dokonanie naprawy systemu sądownictwa, dokonanie zmian, które przywrócą niezależność sądów i niezawisłość sędziów. Polski rząd konsekwentnie ignoruje te rekomendacje. (...) Efekt? Komisja wstrzymuje zatwierdzenie (KPO - PAP)" - powiedział Rosati.

"Jeśli Polska, jak słyszymy z ust polityków PiS, wycofa się z KPO, to jedyny efekt będzie taki, że nie dostanie tych pieniędzy, a będziemy musieli - mimo to - finansować pożyczki zaciągane przez UE" - kontynuował poseł KO.

"Domagamy się od rządu PiS, by natychmiast podjął działania, które spowodują odblokowanie tych pieniędzy dla Polski, domagamy się, by wypełnił wymogi, które znajdują się w kolejnych rekomendacjach dla kraju, a także w orzeczeniach TSUE. Dotyczą one oczywiście rozwiązania neo-KRS, przywrócenia zawieszonych sędziów do orzekania i rozwiązania Izby Dyscyplinarnej" - oświadczył Rosati.

W jego opinii, "mamy do czynienia z sytuacją, w której grupa antyeuropejskich radykałów trzyma za gardło resztę obozu władzy i w efekcie mamy kompletny paraliż i bezwład". "Jeśli rząd nie jest w stanie tego robić, to musi się podać po prostu do dymisji" - stwierdził polityk KO.

W środę wicepremier, minister rolnictwa i rozwoju wsi Henryk Kowalczyk zapewnił, że rząd nie wycofuje się z KPO; wskazywał, że KPO powinien być wdrożony w tym roku. "Nie wycofujemy się. Wczoraj na rządzie była przyjęta ustawa, która wdraża mechanizmy realizujące KPO" - powiedział Kowalczyk w radiu Zet. Wicepremier dodał, że "wierzy, że KE, nie mając żadnych podstaw do blokowania KPO, uruchomi ten plan".

Kowalczyk podkreślił również, że cały czas toczą się rozmowy z KE, a prowadzi je resort funduszy i polityki regionalnej. "My przygotowujemy legislacyjne rozwiązania w celu wdrożenia KPO" - zaznaczył wicepremier.

Wszystkie kraje członkowskie musiały przygotować swoje KPO, aby otrzymać środki z unijnego Funduszu Odbudowy. Polska przedstawiła swój plan KE, jednak jak dotąd nie został on zaakceptowany. Z budżetu polityki spójności na lata 2021-2027 Polska ma do dyspozycji ok. 76 mld euro. Z KPO, który ma wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 mld euro dostępnych w ramach grantów oraz o 11,5 mld euro z części pożyczkowej.

Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen postawiła pod koniec października ub.r. warunek, by w KPO znalazło się zobowiązanie polskiego rządu do likwidacji Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. "Chcemy umieścić w tym planie wyraźne zobowiązanie dotyczące likwidacji Izby Dyscyplinarnej, zakończenia lub reformy reżimu dyscyplinarnego i rozpoczęcia procesu przywracania sędziów" - powiedziała wówczas.

W lecie ub.r. likwidację Izby Dyscyplinarnej zapowiadał wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jak uzasadniał, izba ta nie sprawdziła się. Także premier Mateusz Morawiecki mówił, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana. Ministerstwo Sprawiedliwości informowało, że projekt reformujący SN jest przygotowywany. W zeszłym tygodniu prezydent Andrzej Duda poinformował o skierowaniu do Sejmu projektu, który zakłada m.in. likwidację Izby Dyscyplinarnej i powstanie Izby Odpowiedzialności Zawodowej.(PAP)

