Wiceminister Patkowski radził firmom przebranżowienie. Minister tłumaczy

Zadaniem rządu jest zaproponować firmom różne możliwości; w większości te możliwości są odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez samych przedsiębiorców - mówi minister finansów Tadeusz Kościński w wywiadzie dla sobotniego "Super Expressu", opisując ofertę tzw. tarczy antykryzysowej.

Minister finansów został zapytany m.in. o niedawną wypowiedź jednego ze swych zastępców, Piotra Patkowskiego, który radził przedsiębiorcom poszkodowanym w wyniku obostrzeń covidowych, by się przebranżowili. "Zadaniem rządu jest zaproponować firmom różne możliwości i o tym mówił wiceminister Patkowski" - przekonuje Kościński.

Jak dodaje, "w większości te możliwości są odpowiedzią na postulaty zgłaszane przez samych przedsiębiorców". "To oni muszą wybrać, która forma pomocy jest dla nich najbardziej skuteczna. Wyobraźmy sobie sklep, który do tej pory działał tylko stacjonarnie – teraz właściciel chce przenieść działalność również do internetu. Potrzebuje pieniędzy na stworzenie sklepu online, zorganizowanie kwestii logistycznych etc. I jeśli w tym widzi szansę na rozwój, to my go w tym wesprzemy. Wybór jednak należy do niego" - mówi szef MF.

Kościński tłumaczy przy tym, iż rząd od początku rozwoju pandemii uzależnia podejmowane kroki od liczby zakażonych i stanu służby zdrowia". "Sytuacja wywołana przez koronawirusa wiosną była nowa, więc te decyzje również były trochę inne" - dodaje. Jak podkreśla, "dziś wiemy więcej, jednak mierzymy się z drugą falą zachorowań". "Sytuacja jest poważna i bardzo dynamiczna. Jesteśmy gotowi na różne scenariusze" - zapewnia minister finansów.

Przekonuje ponadto, iż rząd ma środki na to, by odpowiednio reagować na przebieg epidemii. "Mamy zapewnione odpowiednio dużo pieniędzy w budżecie, czego efektem ubocznym jest deficyt. Mamy też fundusze z Unii Europejskiej. Utrzymujemy płynność, więc finanse publiczne są we względnie dobrej sytuacji, biorąc pod uwagę otoczenie" - mówi Kościński.

Szef MF ocenia, że "Polska stosunkowo dobrze radzi sobie gospodarczo w trakcie pandemii". "Dzięki podejmowanym dotychczas działaniom rządu mamy dziś jeden z najniższych poziomów bezrobocia w całej UE – 3,1 proc., udało się nam obronić 5 mln miejsc pracy. Najnowsze dane Komisji Europejskiej mówią, że Polska w tym roku będzie miała jedno z najłagodniejszych spowolnień gospodarczych w 2020 r. – 3,6 proc. PKB" - podkreśla minister.

Dodaje, że to znacznie poniżej średniej dla całej UE, co - według niego - oznacza, że "polska gospodarka, polskie przedsiębiorstwa i małe firmy mają się średnio lepiej niż w Unii". "W mojej ocenie dzięki szybko podjętym działaniom uchroniliśmy wiele z nich przed upadkiem" - przekonuje polityk. (PAP)

