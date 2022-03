Wiceminister Patkowski: W reakcji na trudną sytuację rząd może wydłużyć tarcze antyinflacyjne

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

Ze względu na wahania kursu złotego i na wzrost cen ropy sytuacja jest trudna; rząd może odpowiednio zareagować, jeśli chodzi o zmiany lub wydłużenie działania tarcz - powiedział w czwartek w Sejmie wiceminister finansów Piotr Patkowski.

W czwartek w Sejmie wiceminister finansów Piotr Patkowski odpowiadał na pytanie posłów dotyczące oszczędności, które uzyskają gospodarstwa domowe z tytułu wprowadzonych przez rząd tarcz antyinflacyjnych.

Wiceminister przyznał, że obecna sytuacja, ze względu na wahania kursu złotego i na wzrost cen ropy, jest trudna.

„Ale to też będzie powodować odpowiednie reakcje rządu, jeśli idzie o zmiany lub wydłużenia czasu działania tarcz" - zaznaczył wiceminister.

Czy tarcza osłoni Polaków przed inflacją? Tarcza antyinflacyjna ma osłonić Polaków przed 10-proc. inflacją, ale jej użycie doprowadzi do wydłużenia okresu szybkiego wzrostu cen, który wygaśnie najszybciej w 2024 r. - przewidują ekonomiści Banku Pekao. Analitycy rysują różne scenariusze, w zależności od tego, jak długo będziemy korzystać z tarczy.

Patkowski przypomniał, że rząd wprowadził dwie tarcze – pierwsza obejmowała obniżki akcyzy na paliwa i nośniki energii, a druga dotyczyła głównie redukcji stawek VAT, np. na żywność z 5 proc. do 0 czy w przypadku paliw z 23 proc. do 8 proc.

„Jeśli idzie o oszczędności w budżetach z tytułu tarcz antyinflacyjnych, to ich wartość się nie zmienia i można je oszacować na 13,8 mld zł” – powiedział wiceminister finansów.

Jak wyliczył, w przypadku obniżki VAT na żywność oszczędności wyniosą 2,9 mld zł, redukcja stawek VAT na paliwa da 3,11 mld zł, na nawozy – 520 mln zł, na gaz ziemny – 2,323 mld zł, na energię elektryczną 2,7 mld zł, a na energię elektryczną 837 mln zł.

„Przypominam, że dodatkowe oszczędności będą wynikać z obniżki stawek akcyzy i wyniosą 1,167 mld zł. Łącznie więc te obniżki stawek od momentu wprowadzenia pierwszej tarczy do 31 lipca, do kiedy wprowadzone zostały obniżki VAT, będzie to 13,8 mld zł” – powiedział Piotr Patkowski.

Pierwsza tarcza, dotycząca obniżek stawek akcyzy na paliwa i nośniki energii, została wprowadzona pod koniec ubiegłego roku, druga zaś, związana z redukcją VAT, została wprowadzona w lutym i ma działać do 31 lipca 2022 r. (PAP)

autor: Marek Siudaj