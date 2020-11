Wiceminister Michałek: Priorytetem rządu jest ochrona miejsc pracy

Ratownicy medyczni: Nie dopuszczajmy do tego, żeby ratownicy kończyli wypaleni zawodowo

Nie dopuszczajmy do tego, żeby ratownicy medyczni tracili zapał i kończyli wypaleni zawodowo. To sprawia, że kolejne osoby porzucają zwoją pracę i odbija się to na systemie służby zdrowia - apelował ratownik medyczny Adam Piechnik podczas sobotniej konferencji.