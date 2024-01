Wiceminister: Dla samochodów do 3,5 t autostrady powinny być bezpłatne

Wiceszef resortu infrastruktury Przemysław Koperski uważa, że wszystkie autostrady w Polsce powinny być bezpłatne dla użytkowników samochodów do 3,5 tony, a prywatne odcinki powinny trafić pod zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

fot. Daniel Dmitriew / / FORUM

O składaną jeszcze przez poprzedni rząd deklarację, że przejazd wszystkimi autostradami w Polsce będzie bezpłatny, Koperski był pytany we wtorkowej rozmowie na antenie Radia Piekary.

"Jestem zwolennikiem, żeby wszystkie autostrady w Polsce dla samochodów do 3,5 t były bezpłatne, to zwiększa oczywiście bezpieczeństwo podróży. Chcielibyśmy podróżować tymi najlepszymi trasami. Może to być barierą dla wielu osób, jeżeli trzeba uiścić opłatę (...)" - powiedział wiceminister. Według niego prywatne odcinki powinny trafić pod zarząd Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

„Natomiast warto się zastanowić, czy one powinny być bezpłatne dla wszystkich korzystających, czy np. tylko dla obywateli Unii Europejskiej (...) Te osoby, które mają zarejestrowane samochody poza UE nie powinny korzystać bezpłatnie z polskich autostrad, ale to jest moje zdanie” - zaznaczył.

Podczas rozmowy w Radiu Piekary Koperski był pytany także m.in. o pierwsze dni pracy w resorcie. Jak mówił, jest wiele projektów po poprzednim rządzie, które trzeba sprawdzić, poddać audytowi. „Często były to obietnice bez pokrycia w budżecie, wiemy przecież, że na dzień dzisiejszy budżet państwa jest jeszcze w trakcie prac, znamy stanowisko prezydenta Dudy” - powiedział Koperski, wyrażając nadzieję, że wkrótce uda się przyjąć budżet.

„Poprzedni rząd hojną ręką rozdawał środki finansowe, na które tak naprawdę nie miał jeszcze pokrycia w budżecie państwa. Są deklaracje złożone na rok 2024, na kolejne lata, a tych pieniędzy po prostu nie ma. Co więcej – tam, gdzie środki finansowe są już wstępnie zabezpieczone, wydaje się, że niektóre projekty nie zostały szczęśliwie poprowadzone” - ocenił wiceminister.

Koperski poinformował, że audyty będą dotyczyły m.in. projektów linii kolejowych - czy zostały one właściwie poprowadzone. Jak przypomniał, m.in. z woj. śląskiego docierały sygnały, że te inwestycje próbowano realizować wbrew woli samorządów i mieszkańców; chodzi np. o szybką kolej do Centralnego Portu Komunikacyjnego. „Nie można realizować inwestycji centralnych z ewidentną, jaskrawą krzywdą mieszkańców, przy proteście samorządów. Chodzi o to, by uzyskać pełną synergię działań, żeby samorządowcy również czuli korzyść z tego, że jakieś inwestycje centralne są realizowane na ich terenie” - oświadczył.

Według danych GDDKiA w Polsce jest ponad 5100 km dróg szybkiego ruchu, w tym 1850 km autostrad. Od 1 lipca 2023 r. nie trzeba płacić za przejazd pojazdem lekkim po autostradach zarządzanych przez GDDKiA, czyli A2 Konin-Stryków i A4 Wrocław-Sośnica. Płatne są odcinki koncesyjne: Rusocin-Nowa Wieś (A1), Konin-Świecko (A2) i Kraków-Katowice (A4). (PAP)

autor: Krzysztof Konopka

kon/ huw/