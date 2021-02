Wiatraki bliżej niż 2 km od domów? Gowin zapowiada ustawę odległościową

fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / Bankier.pl

W ciągu 2 tygodni tzw. ustawa odległościowa powinna trafić do wykazu prac Rady Ministrów, po czym resort rozwoju uruchomi niezwłocznie konsultacje publiczne w tej sprawie - poinformował w trakcie sesji pytań na Facebooku wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin.

"Wystąpiliśmy już o wpisanie tej ustawy do wykazu prac Rady Ministrów, zaraz po tym jak otrzymamy wpis, co jak sądzę powinno stać się w ciągu 2 tygodni, niezwłocznie uruchomimy konsultacje publiczne" - powiedział Gowin.

"Generalnie rzecz biorąc, my chcemy (...) zliberalizować, uelastycznić obecne uregulowania odległościowe. Chodzi o minimalną odległość wiatraka od budynku, zabudowy. To jest (obecnie - PAP) 10x wysokość wiatraka. My chcemy w tej sprawie oddać większe władztwo gminom i społecznościom lokalnym" - dodał.

Obowiązująca od 2016 r. tzw. ustawa odległościowa wprowadziła m. in. obowiązek wznoszenia nowych turbin jedynie na podstawie planów miejscowych oraz minimalną odległość urządzenia od zabudowań mieszkalnych wynoszącą co najmniej 10-krotność jego całkowitej wysokości, co faktycznie spowodowało zakaz budowy wiatraków w promieniu około 2 km od domów. Do tego, elektrownie wiatrowe wraz z ich elementami technicznymi zaliczono do budowli, co w konsekwencji spowodowało wzrost opodatkowania tych inwestycji. (PAP Biznes)

