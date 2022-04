Wiadomość od policji z oskarżeniem o pedofilię i żądaniem okupu? Uważaj, to oszustwo

fot. fizkes / /

Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji ostrzega przed fałszywymi wiadomościami rozsyłanymi do obywateli drogą elektroniczną. Oszuści podają się za policję. Nawiązanie z nimi korespondencji może doprowadzić do wyłudzeń lub zablokowania komputera - ostrzega KGP.

Przykłady fałszywych wiadomości Komenda Główna Policji udostępniła na swojej stronie internetowej. Nadawcy informują w nich o rzekomym wezwaniu na policję lub do sądu. Oszuści piszą odbiorcom, że toczą się wobec nich postępowania w sprawie przestępstwa pornografii dziecięcej i zwracają się o przesłanie im maila z wyjaśnieniami.

Policja

"Nawiązanie korespondencji z autorem wiadomości może skutkować otrzymaniem plików lub linków, które mogą zainfekować komputer złośliwym oprogramowaniem, wykradającym dane osobowe lub doprowadzić do całkowitego zablokowania komputera. Oszuści żądają okupu za odblokowanie komputera" - ostrzega Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP.

Policja

Policjanci apelują, aby ofiary oszustów skontaktowały się natychmiast ze swoim bankiem. "Zmień hasła do wszystkich kont bankowych, poczty elektronicznej i innych portali. Pod żadnym pozorem nie wolno płacić oszustom za odblokowanie komputera! To rozzuchwala przestępców i kontynuują swoje ataki przeciwko innym. Nie ma też żadnej gwarancji, że po opłaceniu okupu odzyskasz kontrolę nad komputerem" - podkreślają.

Mundurowi zalecają też kontakt z najbliższą jednostką policji. "W przypadku zablokowania komputera pomocy możesz też szukać na stronie międzynarodowego projektu: nomoreransom.org, którego uczestnikiem jest również Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji" - wyjaśnia KGP.

Autorka: Agnieszka Ziemska