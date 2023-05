Tanio już było. Według PZU ubezpieczenia OC muszą zdrożeć

Dzięki niższej częstości szkód w ubezpieczeniach komunikacyjnych rentowność rynku OC jest dodatnia, ale utrzymanie niskich cen na tym rynku, przy jednoczesnym wzroście wartości średniej szkody, wskazuje na konieczność pojawienia się trendu wzrostowego w polityce cenowej towarzystw - ocenia PZU.

"Dzięki istotnym spadkom częstości (szkód) mamy powrót do śladowych rentowności na tym produkcie (rentowności rynku OC - PAP). Pod koniec IV kwartału doszło do wdrożenia rekomendacji KNF, która od I kwartału przekłada się na wysokość wypłaconych odszkodowań na tym produkcie" - powiedział członek zarządu i CFO grupy PZU Tomasz Kulik.

"Rosnącym kosztom powinny towarzyszyć założenia dotyczące adekwatności cenowej, więc w związku z tym powinniśmy oczekiwać również pewnych korekt po stronie przychodowej. To, co dzisiaj widzimy to pewne korekty, ale korekty dzieją się w skali, tempie istotnym niższym niż zmiany po stronie kosztowej" - dodał.

PZU oceniło w czwartek, że utrzymanie niskich cen na rynku OC, przy jednoczesnym dalszym wzroście wartości średniej szkody, wskazuje na konieczność pojawienia się trendu wzrostowego w polityce cenowej towarzystw

PZU podało, że niższą częstość szkód, można łączyć z trwałą zmianą modelu pracy (popularyzacja rozwiązań hybrydowych) oraz zmian w taryfikatorze mandatów i punktów karnych przekładających się na większą rozwagę wśród kierowców. (PAP Biznes)

