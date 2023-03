Wezwanie na Kernela spełnia wymogi formalne, GPW nie postawi dodatkowych warunków

Wezwanie na akcje Kernel Holding spełnia wszelkie wymogi formalne, dlatego GPW nie rozważa postawienia głównemu akcjonariuszowi dodatkowych warunków wycofania tej spółki z giełdy - poinformował prezes GPW Marek Dietl w kuluarach konferencji The Polish Capital Market Development Days 2023 w Londynie.

"Rozmawiamy z Kernelem, ale twardych przesłanek nie mamy. Możemy apelować do rozsądku, do dobrych praktyk. Musimy być też świątynią wolnego rynku - jeśli ktoś oferuje jakąś cenę, to w ramach pełnej wolności można skorzystać z oferty lub nie skorzystać" - powiedział Marek Dietl, pytany o możliwość postawienia wzywającemu dodatkowych warunków wycofania spółki z giełdy.

"Inwestorzy, w tym instytucje finansowe, muszą sami ocenić, czy cena jest dla nich atrakcyjna. Wezwanie spełnia w sensie formalnym wszystkie przesłanki i jest złożone prawidłowo, więc dzisiaj patrzymy na nie w kategoriach gry rynkowej. Jest to paradoksalna sytuacja, że rozmawiamy o inwestowaniu w Ukrainie, a ktoś się pozbywa ciekawego w sensie skali działalności aktywa ukraińskiego" - dodał.

Ostatnio wśród uczestników rynku pojawiły się oczekiwania, że zarząd GPW będzie rozmawiać z Kernelem i jego głównym akcjonariuszem i postawi dodatkowe warunki umożliwiające wycofanie ukraińskiej spółki z warszawskiej giełdy.

Podobny przypadek miał miejsce w 2015 roku, kiedy Global City Holdings chciał wycofać z giełdy spółkę Cinema City, w której był większościowym akcjonariuszem. Zarząd GPW, w celu ochrony mniejszościowych akcjonariuszy, postawił wtedy dodatkowe warunki, by Global City Holding mógł wycofać akcje operatora sieci kin z obiegu.

Pierwszy warunek zakładał, że akcjonariusz większościowy ogłosi wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji przez pozostałych posiadaczy akcji. Drugi natomiast zakładał podjęcie przez organ stanowiący spółki, większością 4/5 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, uchwały o wyrażeniu zgody na wycofanie akcji tej spółki z obrotu giełdowego.

GPW argumentowała wtedy, że kwestia zniesienia dematerializacji i wycofania z obrotu giełdowego akcji spółek zagranicznych, zdematerializowanych zgodnie z polskimi przepisami prawa i notowanych wyłącznie na rynku polskim, nie jest wprost uregulowana w polskim prawie. Obowiązujące przepisy nie uzależniają bowiem zniesienia dematerializacji oraz wycofania z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym w Polsce akcji spółki publicznej z siedzibą poza Polską, notowanych wyłącznie na tym rynku, od wypełniania dodatkowych obowiązków, jak ma to miejsce w przypadku spółek krajowych oraz zagranicznych notowanych w tzw. dual listingu.

Na początku marca Namsen Limited, główny akcjonariusz Kernel Holding, wezwał do zapisywania się na sprzedaż 52.057.219 akcji Kernela, stanowiących 61,95 proc. kapitału zakładowego. Za jedną akcję producenta zbóż i oleju słonecznikowego oferuje 18,5 zł.

Przyjmowanie zapisów w wezwaniu rozpocznie się 31 marca, a zakończy 4 maja 2023 r. Celem wezwania jest wycofanie spółki z giełdy.

Zgodnie z prawem luksemburskim, decyzja o wycofaniu akcji z obrotu powinna zostać podjęta przez Radę Dyrektorów i musi być zgodna z prawem luksemburskim. W tym kontekście polskie wymogi dotyczące powołania uchwały o delistingu przez NWZ z 90 proc. większością głosów nie mają zastosowania.

W przypadku nabycia co najmniej 95 proc. akcji spółki w trakcie wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji będzie rozważone przeprowadzenie przymusowego wykupu.

Z szacunków portalu Analizy pl wynika, że akcje Kernel Holding są m.in. w portfelach 37 funduszy inwestycyjnych i 8 OFE. (PAP Biznes)

pr/ osz/