Weterani branży gier idą na GPW. PCF Group odkrywa karty

People Can Fly

Spółka PCF Group zajmująca się produkcją gier z segmentu AAA zamierza jeszcze w tym roku przeprowadzić ofertę publiczną i zadebiutować na GPW.

O złożeniu przez PCF Group (znanej także jako People Can Fly) prospektu emisyjnego w KNF informowaliśmy już na początku września. Dziś spółka podała kolejne informacje dotyczące jej giełdowego debiutu.

Planowana oferta publiczna spółki PCF Group będzie obejmować nie więcej niż 4 125 024 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,02 zł każda (akcje oferowane), w tym nie więcej niż 2 062 512 nowych akcji serii B (akcje nowej emisji) i nie więcej niż 2 062 512 istniejących akcji serii A (akcje sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy).

Jeżeli wszystkie akcje nowej emisji zostaną wyemitowane i objęte przez inwestorów, a oferujący sprzedadzą wszystkie akcje sprzedawane, po przeprowadzeniu oferty akcje oferowane stanowić będą 13,95 proc. kapitału.

Jak informuje spółka, akcje oferowane będą przedmiotem oferty publicznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a uprawnionymi do wzięcia udziału w ofercie będą krajowi inwestorzy instytucjonalni i indywidualni oraz wskazani pracownicy i współpracownicy spółki (inwestorzy w transzy pracowniczej).

Przeprowadzenie Oferty jest planowane do końca 2020 roku. Doradcami procesu IPO spółki PCF Group S.A. są: Trigon Dom Maklerski – globalny koordynator, Greenberg Traurig Grzesiak – doradca prawny, Grant Thornton – audytor oraz cc group – relacje inwestorskie i public relations IPO.

Weterani branży

W przeciwieństwie do wielu debiutujących w ostatnich latach spółek, People Can Fly może pochwalić się wieloletnią historią. Studio zostało założone w 2002 roku, a w 2007 roku większościowym wspólnikiem spółki stał się Epic Games, amerykański producent gier oraz twórca Unreal Engine – popularnego silnika do budowy gier, na którym bazują produkcje People Can Fly. Kolejnym etapem rozwoju firmy był wykup menadżerski od Epic Games w 2015 roku przez Sebastiana Wojciechowskiego.

Spółka posiada zespół około 250 pracowników i współpracowników, w tym około 190 osób pracujących nad produkcją gier w czterech studiach i dwóch "start up" studiach. Firma ocenia, że taka struktura daje jej możliwość realizacji co najmniej dwóch gier z dużymi budżetami produkcyjnymi (tzw. segment AAA) jednocześnie.

Wśród gier wyprodukowanych przez People Can Fly znajdują się tytuły takie jak: "Painkiller", "Bulletstorm" oraz "Gears of War: Judgment". Ponadto, w ramach trwającego osiem lat partnerstwa z Epic Games, firma współpracowała przy tworzeniu takich projektów jak : "Gears of War", "Gears of War 2", "Gears of War 3", "Unreal Tournament", "Spyjinx" i "Fortnite".

Obecnie spółka pracuje nad największą produkcją w swojej historii – grą z gatunku shooter RPG zatytułowaną "Outriders", której premiera została zaplanowana na 2 lutego 2021 roku.

– Ogromnie się cieszę, że po kilku miesiącach przygotowań jesteśmy na „ostatniej prostej” przed rozpoczęciem oferty akcji i debiutem na Giełdzie. Jestem przekonany, że inwestorzy pozytywnie ocenią perspektywy rozwoju People Can Fly, które może pochwalić się portfolio gier, które odniosły globalny sukces. Wierzę, że przed nami bardzo dobre perspektywy, gdyż jesteśmy przed premierą największej produkcji w naszej historii – gry Outriders, której wydawcą jest Square Enix, globalny koncern z siedzibą w Tokio. – mówi Sebastian Wojciechowski, prezes zarządu i większościowy akcjonariusz PCF Group S.A.

- Nie mogę zdradzić, jakie mamy prognozy sprzedaży Outriders, ale ma to być nasza dotychczas największa i najbardziej ambitna produkcja. Ponadto w naszym oddziale w Nowym Jorku rozpoczęliśmy kilkanaście miesięcy temu prace nad kolejną nową grą, która podobnie jak Outriders będzie realizowana przy współpracy z międzynarodowym wydawcą. A to nie wszystko, jeżeli chodzi o nasze plany rozwoju. Cieszę się, że w kolejnych jego etapach będą mogli uczestniczyć nowi akcjonariusze Spółki – dodaje Wojciechowski.



– Wyniki Grupy PCF potwierdzają zdolność do generowania znacznych przepływów pieniężnych i dalsze możliwości rozwoju. W latach 2017–2019 skumulowany roczny wskaźnik wzrostu przychodów wyniósł 38%. Skuteczność naszego modelu biznesowego odzwierciedlają także wyniki wypracowane w pierwszym półroczu 2020 roku, w którym zanotowaliśmy prawie 53 mln zł przychodów, tj. o prawie 97% więcej w porównaniu do przychodów w pierwszym półroczu 2019 roku oraz ponad 17 mln zł zysku netto – stwierdza Michał Sokal, dyrektor finansowy PCF Group S.A.

MZ