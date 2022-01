Weryfikacja szczepień przez pracodawców. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy zastępujący projekt "lex Hoc"

/ Sejm RP

Wpłynął projekt ustawy dotyczący walki z pandemią i zastępujący projekt "lex Hoc" - poinformowała w środę marszałek Sejmu Elżbieta Witek. Zapewniła, że Sejm będzie procedować projekt jeszcze na tym posiedzeniu.

W środę trwa posiedzenie Sejmu. Wiceszefowa koła PPS w Sejmie Joanna Senyszyn przypomniała, że PiS zapowiedziało dzień wcześniej złożenie projektu o szczególnych zasadach ochrony życia obywateli w okresie pandemii. Przypomniała również, że projekt "miał być w nocy uzupełniony o postulaty opozycji" i przedstawiony w środę.

"To jest koniecznie. PiS potrafił w ciągu nocy opracowywać różne projekty szkodliwe dla Polski i je wprowadzać w ciągu kilku godzin" - powiedziała Senyszyn. Dlatego - jak wyjaśniła - wnosi o wprowadzenie do porządku obrad pierwszego czytania tego projektu, który posłowie "mieli dziś rano dostać". Senyszyn uzasadniła potrzebę szybkiego procedowania tego projektu wysokim poziomem zakażeń na COVID-19. "Polacy chorują, Polacy umierają, trzeba szybko działać" - podkreśliła.

Witek zwracając się do Senyszyn, poinformowała, że projekt ten właśnie wpłynął do Sejmu. "Postaramy się na tym posiedzeniu tak szybko jak to jest możliwe ten projekt przeprocedować i uchwalić" - zapowiedziała Witek.

We wtorek Ryszard Terlecki, wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS po wieczornym posiedzeniu Prezydium Sejmu przyznał w rozmowie z dziennikarzami, że zamiast projektu "lex Hoc" - ustawy o weryfikacji przez pracodawców szczepień przeciw COVID-19 - we środę "prawdopodobnie" wpłynie projekt, który go zastąpi.

"Będzie on trochę inny, ale dotyczyć będzie tych samych problemów" - stwierdził Terlecki. Zapytany przez dziennikarzy, po co jest potrzebny nowy projekt, skoro ma on dotyczyć tych samych problemów, Terlecki odpowiedział: "Bo on jest inny niż ten, który dotąd był w Sejmie". Nie odpowiedział jednak na pytanie, jakie zmiany będzie zawierał nowy projekt.

We wtorek wczesnym popołudniem doszło do spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z przedstawicielami klubów i kół parlamentarnych. Po zakończeniu rozmów rzecznik rządu Piotr Müller poinformował, że tzw. projekt lex Hoc ustawy o weryfikacji przez pracodawców szczepień przeciwko Covid-19 będzie nadal procedowany w Sejmie. Ma zostać jednak uzupełniony o propozycje zgłoszone przez opozycję. Nowy projekt ma być przedstawiony w środę lub czwartek.

Wieczorem w Sejmie zebrał się klub PiS. Po zakończeniu około godzinnych obrad, z dziennikarzami spotkała się rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska. Odnosząc się do "lex Hoc", Czerwińska potwierdziła, iż Prawo i Sprawiedliwość chce w ciągu dwóch najbliższych dni zebrać różne pomysły na walkę z Covid-19. "Chcielibyśmy w środę lub w czwartek zebrać te pomysły, ten pakiet rozwiązań, żeby propozycja takiego wspólnego, na to liczymy, projektu ustawy weszła pod dyskusję w Sejmie" - powiedziała posłanka.

Poselski projekt ustawy o weryfikacji covidowej złożyła w Sejmie grupa posłów PiS z Czesławem Hocem na czele. Według autorów projektu, przepisy mają "umożliwić pracodawcy sprawowanie rzeczywistej kontroli" nad ryzykiem wystąpienia infekcji koronawirusa powodującego chorobę COVID-19 w zakładzie pracy. Znalazły się tam zapisy, że pracodawca będzie mógł żądać od pracownika okazania informacji o szczepieniu przeciw COVID-19 lub o negatywnym wyniku testu albo też informacji o przebytej infekcji koronawirusa.

W środę Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że badania potwierdziły 53 420 nowych przypadków koronawirusa w Polsce. To najwyższy dobowy wynik w pandemii. Zmarło 276 osób z COVID-19.

autor: Krzysztof Kowalczyk