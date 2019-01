Wenezuelski sędzia Sądu Najwyższego uciekł do USA

Sędzia Sądu Najwyższego w Wenezueli Christian Zerpa uciekł do Stanów Zjednoczonych, by zaprotestować przeciwko drugiej kadencji prezydenta Nicolasa Maduro.

Zeszłoroczne wybory "nie były wolne i konkurencyjne", powiedział w wywiadzie radiowym udzielonym na Florydzie były bliski współpracownik prezydenta i oskarżył Nicolasa Maduro o systematyczne wpływanie na działanie Sądu Najwyższego.

W odpowiedzi sąd stwierdził, że Zerpa uciekł przed oskarżeniami o molestowanie seksualne.

Partie opozycyjne w Wenezueli zbojkotowały wybory w 2018 r., nazywając je fikcją. Zerpa w wywiadzie powiedział, że wcześniej publicznie nie krytykował wyników wyborów, by mieć pewność, że wraz z rodziną będzie mógł bezpiecznie uciec do Stanów Zjednoczonych. Nazwał także nazwał Sąd Najwyższy "dodatkiem do władzy wykonawczej" mówiąc, iż prezydent wskazywał sędziom, jak osądzać w pewnych sprawach.

10 stycznia Maduro ma zostać oficjalnie zaprzysiężony na drugą kadencję.

14 państw odwołało swoich ambasadorów z Caracas w proteście przeciwko wynikowi wyborów, a Stany Zjednoczone nałożyły na ten kraj nowe sankcje gospodarcze.

Nawet jeszcze przed wyborami, Unia Europejska, Stany Zjednoczone, Kanada i wiele państw Ameryki Południowej oświadczyły, że nie uznają wyników wyborów. (PAP)

