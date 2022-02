Węgrzy podnoszą stopy procentowe

fot. ZGPhotography / / Shutterstock

Węgrzy kontynuują cykl zacieśnienia polityki pieniężnej. W tłumieniu wysokiej inflacji przeszkadzają za to niektóre przedwyborcze działania rządu Wiktora Orbana.

Narodowy Bank Węgier podniósł stopę referencyjną o 50 pb., do 3,4 proc. Decyzja tym razem okazała się zgodna z oczekiwaniami rynku.

Węgrzy zacieśniają politykę pieniężną od czerwca i mają już za sobą dziewięć podwyżek z rzędu. W efekcie stopa referencyjna wzrosła z najniższego poziomu w historii (0,6 proc.) do najwyższego poziomu od listopada 2013 r.

W wyścigu banków centralnych Grupy Wyszehradzkiej Narodowy Bank Węgier wyprzedza swojego polskiego odpowiednika, który ustalił stopę referencyjną na 2,75 proc., ale pozostaje w tyle za kolegami z Czech, gdzie analogiczny koszt pieniądza wynosi już 4,5 proc.

W ostatnich miesiącach węgierski bank centralny częściej manipulował tygodniową stopą depozytową, windując ją do poziomu 4,3 proc. W planach jest zbliżenie obu stawek. Analitycy ING spodziewają się, że nastąpi to w okolicach poziomu 6 proc. jeszcze w tym roku.

Węgrzy - podobnie jak mieszkańcy innych krajów regionu - zmagają się z wysoką inflacją. W styczniu tempo wzrostu cen konsumpcyjnych przyspieszyło do 7,9 proc. w skali roku wobec 7,4 proc. odnotowanych w ostatnich dwóch miesiącach 2021 r. Za podniesieniem kosztu pieniądza przemawiają również galopujące ceny mieszkań, które według danych Eurostatu podwoiły się od 2015 r., rosnąc najszybciej w regionie.

Podwyżki stóp procentowych jeszcze nie zdążyły przyhamować wzrostów cen (zgodnie z podręcznikiem dzieje się to po co najmniej roku), a ponadto realna stopa procentowa (czyli uwzględniająca inflację) pozostaje ujemna. Tymczasem ze skutkami inflacji stara się przed kwietniowymi wyborami intensywnie walczyć rząd Viktora Orbana.

W listopadzie politycy wprowadzili limit cen paliw, a od lutego - kilku podstawowych produktów żywnościowych, m.in. mąki, mleka, cukru czy piersi z kurczaka. Takie działania mogą faktycznie obniżyć wskaźnik CPI, ale nie muszą przełożyć się na spadek inflacji, ponieważ konsumenci zaoszczędzone środki mogą wydać na inne towary i usługi, a sprzedawcy - próbować zrekompensować sobie straty na podstawowych produktach, podnosząc ceny pozostałych.

Władze dolewają również oliwy do inflacyjnego ognia, utrzymując głęboki deficyt fiskalny. W 2020 r. sektor instytucji rządowych i samorządowych był 8,1 proc. PKB na minusie, rok później - zapewne ponad 7 proc. PKB pod kreską, a w tym roku deficyt ma być w okolicach 6 proc. PKB. Od stycznia wyraźnie wzrosły emerytury, a świadczeniobiorcy otrzymali również dodatkowy bonus w lutym. Wraz z początkiem roku w życie weszły obniżki podatków i składek na ubezpieczenia społeczne, a teraz rząd idzie jeszcze dalej w tym kierunku, m.in. likwidując PIT dla osób poniżej 25 roku życia czy zwiększając ulgi dla osób z dziećmi. Dodatkowy zastrzyk środków otrzymali również żołnierze.Eksperci szacują, że większość zaoszczędzonych dzięki temu pieniędzy zasila konsumpcję, napędzając wzrost cen.

Ponadto, nadal na poziomach z października zamrożone pozostaje oprocentowanie kredytów hipotecznych. Rozwiązanie ma obowiązywać do połowy roku. Na zmiennej stopie procentowej opartych jest ok. jedna trzecia kredytów - informował PAP. Z wyliczeń Ministerstwa Finansów wynika, że dzięki temu w kieszeniach kredytobiorców zostanie 30 mld forintów (ok. 400 mln zł).

Nie dziwi więc, że węgierska gospodarka jest rozgrzana do czerwoności. W IV kwartale PKB kraju wzrósł o 7,2 proc. rdr i 2,1 proc. kdk. Analitycy ING oczekują, że inflacja sięgnie w tym roku blisko 7 proc. wobec nieco ponad 5 proc. odnotowanych w poprzednim roku.