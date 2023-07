Węgrzy chcą euro. Ale stawiają warunek

PODRÓŻE Skok cen w Chorwacji po wprowadzeniu euro straszy turystów. "Przyjdą, nic nie wydają, kręcą się w kółko" Ceny w Chorwacji drastycznie skoczyły po wejściu kraju do strefy euro na początku 2023 roku; do niedawna stosunkowo tani kierunek straszy dziś cenami, które proponują luksusowe miejsca wypoczynkowe w Szwajcarii - zauważa austriacki dziennik "Kronen Zeitung". Turyści narzekają, że przy stoiskach nie ma miejsc parkingowych, przez co często dostają mandaty; cena kilograma pomidorów kosztuje ich przez to aż 24 euro - podaje chorwacki dziennik "Slobodna Dalmacija".