Węgry znów blokują wsparcie dla Ukrainy. Tym razem w wysokości 500 mln euro

Europejskie kraje zwiększyły eksport wina do Rosji mimo wojny i nieźle na tym zarabiają. Oto liderzy Pomimo rosyjskiej agresji na Ukrainę Włochy zwiększyły eksport wina do Rosji o 31 procent. Liderem jest Gruzja, która stała się największym eksporterem tego trunku do kraju będącego agresorem - poinformował portal Echo Kawkaza, powołując się na dane statystyczne Gruzji i Rosji.