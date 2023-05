Jeśli doszłoby do poważnego uszkodzenia ropociągu Przyjaźń, Węgry musiałyby przestawić się na dostawy przez Chorwację, które teoretycznie zaspokoiłyby większość zapotrzebowania węgierskich rafinerii – napisał we wtorek węgierski portal Index. „Washington Post” pisał w weekend, jakoby prezydent Ukrainy Zełenski sugerował wysadzenie ropociągu Przyjaźń, by zemścić się na Węgrzech za prorosyjską politykę.

Gdyby rzeczywiście doszło do poważnego uszkodzenia Przyjaźni, którą Węgry sprowadzają ropę z Rosji, nie wpłynęłoby to natychmiastowo na węgierską gospodarkę, ponieważ koncern naftowo-gazowy MOL ma zapasy handlowe na 3-4 tygodnie, a prócz nich są również zapasy strategiczne, które odpowiadają około 3 miesiącom zapotrzebowania – twierdzi analityk Tamas Pletser, cytowany przez Index.

Jak podkreśla, jeśli po ewentualnym uszkodzeniu Przyjaźni udałoby się wznowić jej pracę w ciągu dwóch miesięcy, to nie byłoby trwałych zmian w kierunkach dostaw. Natomiast dłuższe problemy z ropociągiem zmuszałyby Węgry do szukania alternatyw, przede wszystkim poprzez zwiększenie importu rurociągiem Adria przez Chorwację.

„Teoretycznie zaspokoiłoby to w pełni roczne zapotrzebowanie na moce przerobowe węgierskich rafinerii, ponieważ rafineria Szazhalombatta potrzebuje około 6,5-7 mln ton ropy naftowej - na podstawie danych z ostatnich 4-5 lat, co mógłby zapewnić rurociąg adriatycki o nominalnej przepustowości 11 mln ton” – twierdzi Gellert Gaal, analityk rynku energii, cytowany przez Index.

W lutym media informowały o rozmowach węgiersko-chorwackich na temat zwiększenia przepustowości ropociągu Adria. Jednak obecnie Węgrzy uważają, że Chorwaci żądają zbyt wysokiej opłaty za sprowadzanie ropy z tego kierunku.

Jak podkreślają analitycy, wysadzenie Przyjaźni, którą i tak płynie coraz mniej surowca, nie leży w niczyim interesie.

„Ukraińcy mimo trudnej sytuacji zachowują się racjonalnie, a Rosjanie potrzebują dochodów” – podkreśla Pletser. „Poważniejszym czynnikiem jest raczej UE, ponieważ wywiera ona presję na region, aby odstawić rosyjską ropę, co właściwie już się dzieje” – dodał.

Według weekendowych doniesień amerykańskiego dziennika „Washington Post”, opartych na wyciekłych tajnych dokumentach, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski miał w rozmowach prywatnych rozważać ataki na terytorium Rosji. Podczas niedzielnej wizyty w Berlinie Zełenski stwierdził, że Ukraina nie ma możliwości przeprowadzenia takich ataków i skupia się na obronie własnego terytorium przed rosyjską inwazją.

Według „Washington Post” w rozmowie w wicepremier Ukrainy Julią Swyrydenko prezydent Zełenski miał zasugerować wysadzenie ropociągu Przyjaźń, który transportuje ropę na Węgry. Równałoby się to ze „zniszczeniem przemysłu Viktora Orbana, który w dużej mierze zależy od rosyjskiej ropy”.

Jak podkreślili pracownicy amerykańskiego wywiadu, cytowani przez gazetę, Zełenski „był wściekły na Węgry, dlatego mógł wypowiadać przesadne i puste groźby”.

W chwili obecnej Węgry, Czechy i Słowacja, które sprowadzają ropę rurociągiem Przyjaźń, są zwolnione czasowo z unijnych sankcji na rosyjski surowiec.