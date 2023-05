""Węgry zablokowały ósmą transzę pomocy finansowej dla Ukrainy""

CIA zachęca Rosjan do współpracy; apeluje do ich patriotyzmu Amerykańska Centralna Agencja Wywiadowcza (CIA) opublikowała apel wideo, zachęcający do współpracy Rosjan; reklama odwołuje się do ich niezadowolenia z sytuacji w kraju i poczucia odpowiedzialności za ojczyznę. "To zawsze będzie moja Rosja" - mówi fikcyjny bohater.