Węgry za przyjęciem Finlandii do NATO

Parlament Węgier poparł w poniedziałek wniosek o przystąpienie Finlandii do NATO. Za wnioskiem opowiedziało się182 posłów, sześciu było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. Głosowanie nad wnioskiem akcesyjnym Szwecji zostało odłożone na bliżej nieokreśloną przyszłość.

fot. Karavanov_Lev / / Shutterstock

Poparcie dla wniosku fińskiego zapowiadały niemal wszystkie partie polityczne, zarówno rządząca koalicja Fidesz-KDNP, jak i opozycja. Jedynie skrajnie prawicowe ugrupowanie Ruch Naszej Ojczyzny (Mi Hazank) wypowiadało się przeciwko rozszerzeniu Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Debata nad przystąpieniem Finlandii i Szwecji do NATO rozpoczęła się w węgierskim parlamencie 1 marca, choć odpowiednie dokumenty zostały złożone w parlamencie jeszcze w połowie 2022 roku. W marcu Węgry wysłały delegację do Finlandii i Szwecji, które w ich przekonaniu niesprawiedliwie krytykowały stosunki wewnętrzne na Węgrzech.

W drugiej połowie marca poinformowano, że parlament będzie pod koniec miesiąca głosował nad wnioskiem Finlandii, z kolei decyzja co do Szwecji zostanie podjęta później, w bliżej nieokreślonym terminie. Gergely Gulyas, szef kancelarii premiera Węgier Viktora Orbana, powiedział na jednej z konferencji prasowych, że głosowanie w sprawie Szwecji może mieć miejsce jeszcze wiosną.

Prócz Węgier tylko Turcja nie zatwierdziła jeszcze przyjęcia Szwecji do NATO. Parlament turecki ma zakończyć proces ratyfikacji akcesji Finlandii do NATO do majowych wyborów parlamentarnych i prezydenckich. Sprawa Szwecji została odłożona ze względu na kwestię kurdyjskich uchodźców w tym kraju.

Neutralna dotychczas Finlandia złożyła wniosek o przystąpienie do NATO po inwazji Rosji na Ukrainę.

Z Budapesztu Marcin Furdyna